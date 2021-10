Herlings houdt na uitvalbeurt in Pietramurata nog net de leiding in WK-stand

Jeffrey Herlings - Pro Shots

De Grand Prix van Pietramurata, de vijftiende van het motocrossseizoen, is in de MXGP een prooi geworden voor Antonio Cairoli. De 36-jarige Italiaan, die na dit seizoen een punt zet achter zijn imposante carrière, eindigde in eigen land in de eerste manche als derde en won de tweede en pakte zo zijn 94ste GP-zege. Jeffrey Herlings viel in de eerste manche uit en zag de concurrentie naderbij komen, maar behield dankzij een vierde plaats in de tweede heat nog net de leiding in de WK-stand.

Wow. Antonio Cairoli is your MXGP race two winner and he wins the Grand Prix too!🏆 #MXGPPietramurata #MXGP #Motocross pic.twitter.com/8q3SdBLYGV — MXGP (@mxgp) October 27, 2021

In de eerste manche ging het al snel mis met Herlings. Na een slechte start kwam hij in het gedrang in de eerste bocht ten val, waarna hij wegens problemen met zijn motor de strijd moest staken en dus puntloos bleef. De concurrentie profiteerde optimaal. Romain Febvre, na de door Herlings op hetzelfde circuit gewonnen GP van Trentino van zondag de nummer twee in de WK-stand, won de heat en ging dankzij de verdiende 25 punten nipt over de 27-jarige Brabander heen. De Sloveense titelhouder Tim Gajser finishte als tweede en naderde Herlings tot op vijf punten.

Ontknoping MXGP-strijd live bij de NOS Er staan nog drie GP's op het programma voor de motocrossers, allemaal op Italiaanse bodem: komende zondag opnieuw in Pietramurata en daarna nog twee keer (zondag 7 november en woensdag 10 november) in Mantova. Ook die races zijn live te volgen op NOS.nl en in de NOS-app.