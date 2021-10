Belgische politie pakt 'opvallend veel' Nederlanders op in Antwerpse haven

In de haven van Antwerpen zijn deze maand "opvallend veel" Nederlandse criminelen opgepakt, melden justitie en politie in België. In oktober werden vooralsnog 25 zogenoemde uithalers gearresteerd. Van hen hadden er 22 de Nederlandse nationaliteit, schrijven het Belgische Openbaar Ministerie en de landelijke politie in een gezamenlijk persbericht.

Uithalers proberen gesmokkelde drugs uit zeecontainers te halen. Ze worden vaak betrapt als ze inbreken op het haventerrein. "Uithalers zijn de laagste trede van de ladder binnen de criminele organisatie, maar ze spelen wel een cruciale rol bij de internationale smokkel van verdovende middelen", aldus het Belgische OM.

De Nederlandse uithalers kunnen in België veroordeeld worden tot een celstraf van maximaal vijf jaar. Ze moeten vervolgens in Nederland hun straf uitzitten.

Meer slagkracht

In Nederland zijn dit jaar tot dusver 325 aanhoudingen verricht voor het uithalen van drugs. Daarvan vonden er 110 plaats in de eerste twee weken van september. In heel 2020 ging het om 281 aanhoudingen.

Het OM wil effectiever kunnen optreden tegen drugsuithalers in de Rotterdamse haven. Nu moet bij iedere uithaler bewezen worden of die "zodanig in verband kan worden gebracht met het smokkelen van een partij drugs, dat hij zich schuldig maakt aan overtreding van de Opiumwet". Als dat niet lukt, kan er alleen een boete worden opgelegd voor het onbevoegd aanwezig zijn op verboden terrein.

De Antwerpse haven is een belangrijke aanvoerroute van drugs voor onder andere Nederlandse criminelen. Eerder dit jaar werd bekend dat de Belgische douane in anderhalve maand 27,64 ton cocaïne had onderschept in Antwerpen. De partij had een straatwaarde van bijna 1,4 miljard euro.

In februari werd in de haven een lading van 7200 kilo cocaïne gevonden. De drugs moesten afgeleverd worden in Nederland.