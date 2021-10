EU-hof legt Polen hoge dwangsom op vanwege omstreden tuchtkamer

Het Europese Hof van Justitie legt Polen een dwangsom op. Dat gebeurt naar aanleiding van de weigering van het land om de omstreden tuchtkamer af te schaffen. De dwangsom bedraagt een miljoen euro per dag.

Het hoogste Europese gerechtshof wil af van de tuchtkamer, die rechters op de vingers kijkt en bestraft. De kamer, waarvan de leden door de politiek worden benoemd, kan rechters en officieren van justitie ontslaan of op non-actief zetten en berispen voor uitspraken die de kamer niet zinnen. Dat is volgens het hof in strijd met de regels voor een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht.

Het hof oordeelde in juli al dat Polen met het tuchtcollege de Europese wet schendt. Polen weigert al langere tijd om het rechtssysteem te hervormen.

Onafhankelijke rechters

In augustus zei vicepremier Jaroslaw Kaczynski, leider van de regeringspartij PiS, dat de regering de tuchtkamer in zijn huidige vorm zou ontbinden. In september zouden de eerste hervormingsvoorstellen bekend worden gemaakt, maar die zijn er nog steeds niet.

De EU-commissie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de rechtsstaat vroeg begin september om sancties tegen Polen. Commissievoorzitter Von der Leyen zei toen: "De rechtsstelsels in de hele Europese Unie moeten onafhankelijk en eerlijk zijn."

Het hof droeg Polen eerder op om de tuchtkamer het recht te ontnemen om uitspraak te doen over verzoeken om opheffing van de immuniteit van rechters en over het inzetten en het pensioneren van rechters.

Bruinkoolmijn

Het wachten is nu tot Polen de bevelen van het hof opvolgt. De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro sprak in september van "agressie tegen Polen" en een "juridische hybride oorlog". Viceminister Sebastian Kaleta noemt de uitspraak van vandaag "aanmatigend" en spreekt van chantage.

Op 20 september legde het Europese Hof van Justitie Polen al een sanctie op van een half miljoen euro per dag voor het openhouden van een bruinkoolmijn aan de grens met Duitsland. De mijn is nog steeds open.

Begin deze maand botste Polen opnieuw met de EU. Het Poolse constitutionele hof oordeelde toen dat de Poolse wet boven het Europees recht gaat. Ook die beslissing werd door de EU-landen veroordeeld. Het Hof van Justitie heeft daar nog geen uitspraak over gedaan.