Mailwisselingen tussen Nieuwsuur en de ministeries van Algemene Zaken & VWS

Vragen Nieuwsuur

Beste [naam woordvoerder],

Voor Nieuwsuur hebben wij onderzoek gedaan naar de Nederlandse corona-aanpak en deze binnen het perspectief van de strategieën in andere noordwest-europese landen geplaatst. Wij hebben interviews afgenomen met de WHO, de ECDC, verschillende hoofdadviseurs in buurlanden en de betrokken adviseurs in Nederland. Ook hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar het handelen van andere Europese landen, hun persconferenties, beleidsstukken en het specifieke besmettingsniveau en ziekenhuisopnames door de tijd heen bestudeerd. Graag willen wij demissionair premier Rutte een aantal vragen voorleggen in het kader van wederhoor.

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een reactie, uiterlijk vóór aanstaande vrijdag 14:00. De Groene Amsterdammer zal ook een uitgebreid artikel publiceren op basis van onze research en vrijdagmiddag gaat de tekst naar de drukker.

Met vriendelijke groet,

Jop de Vrieze en Milena Holdert

VRAGEN NIEUWSUUR

· Rutte heeft meermaals gezegd dat de Nederlandse corona-aanpak van 'maximaal controleren' (zorgen dat zorgcapaciteit niet overbelast raakt en beschermen van kwetsbaren) dezelfde is als de meeste Europese buurlanden, waaronder Denemarken en Duitsland, terwijl uit ons onderzoek blijkt dat Denemarken en Duitsland aanvánkelijk op dezelfde strategie van Nederland zaten, maar vanaf eind maart 2020 een aanpak zijn gaan volgen om het virus zoveel mogelijk omlaag te duwen, vérder dan wat de ic-capaciteitslijn aan zou kunnen. Niet naar nul, niet eliminatie, maar de ambitie ging veel verder dan de ziekenhuiscapaciteitslijn. Daarom hebben zij hun testcapaciteit en bron en contactonderzoek opgeschaald, en troffen zij vanaf de zomer lockdown-achtige maatregelen als de besmettingen weer exponentieel begonnen te stijgen - ook als dit alleen onder jongeren was en er nog relatief weinig ziekenhuisopnames waren. Nederland heeft geen vergelijkbare indam-aanpak opgezet. Sturen op zorgcapaciteit is leidend geweest in het beleid. Zo blijkt uit de praktijk, uit de communicatie, en zo bevestigen ook Diederik Gommers en Ernst Kuipers. Waarom is Nederland niet van strategie veranderd, maar bleef de strategie 'maximaal controleren' met steeds dezelfde pijlers (zicht op het virus, zorgcapaciteit, kwetsbaren beschermen)?

· Waarop baseert Rutte dat de Nederlandse aanpak dezelfde is als die van Duitsland en Denemarken?

· Nederland heeft meermaals gezegd dat het moeilijk was om aan materiaal voor testen te komen, en dat het bron en contactonderzoek niet van de grond kwam door organisatorische problemen. Maar Sjaak de Gouw stelt in april 2020 dat Nederland een andere strategie heeft dan die van Duitsland. Ook blijkt uit uitlatingen van hoofdadviseur Van Dissel, op wiens adviezen het kabinet zich baseerde, dat hij weinig zag in een indam-aanpak van corona door middel van testen en traceren. Wel om zicht op het virus te houden, maar niet om het in te dammen naar een laag niveau. Wat is daarop uw reactie?

· Ook concludeert de Rekenkamer dat Nederland de beschikbare testcapaciteit niet heeft benut. Nederland wees aanbiedingen van universiteiten en studenten om te helpen bij het bron- en contactonderzoek om een indam-aanpak mogelijk te maken bovendien af. Landen als Denemarken en Duitsland slaagden er wél in om aan materiaal te komen. Hoe verklaart u dit?

· Uit gesprekken met belangrijke Nederlandse adviseurs, op wiens adviezen het kabinet de corona-aanpak baseerde, blijkt dat er nauwelijks gesproken is over een aanpak om het virus verder omlaag te krijgen dan de zorgcapaciteitslijn. Hoe kijkt u terug op de Nederlandse aanpak die als doelstelling had om de zorg overeind te houden maar níet om het virus harder te bestrijden en zo laag mogelijk te houden? Heeft het kabinet ooit geprobeerd de strategie in de kern te wijzigen en ambitieuzere doelen te formuleren? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?

· De doelen van Nederland waren om de ic-capaciteit niet te laten overspoelen, maar de ic-capaciteit is echter voor een lange tijd maximaal bezet geweest, zo bevestigen Diederik Gommers en Ernst Kuipers, waardoor reguliere zorg moest worden afgeschaald. Is het doel om de zorgcapaciteit niet overbelast te laten raken volgens u gehaald?

· Het beschermen van de kwetsbaren, is dat gelukt?

· Waarom nam Nederland geen maatregelen in augustus 2020 toen de besmettingen weer exponentieel begonnen te stijgen? Volgens Diederik Gommers accepteerde men dat het jonge mensen waren, 'want het was niet een van de doelstellingen. De doelsteling was hoe beschermen we de kwetsbaren'. Wat is daarop uw reactie?

· Rutte zei in mei 2020 dat als de R0 onder jonge mensen iets zou oplopen dat niet ernstig zou zijn. Hoe kijkt hij daarop terug?

· Nederland trof bij de tweede golf pas maatregelen (oa horecasluiting) in oktober 2020, toen al een groot aantal mensen op de ic was opgenomen. In november sluit Nederland musea en sportscholen, maar het aantal ic-opnames blijft op een hoog niveau. In december gaat Nederland in lockdown, met scholen en winkels dicht, maar er liggen dan al 500 mensen op de ic. Dat aantal zal tot eind mei 2021 niet meer omlaag gaan. Waarom greep Nederland niet in op een éérder moment, om te voorkomen dat de ic's zo overbelast zouden raken, en Nederland juist weer in een harde lockdown moest? Juist met het oog op de relatief krappe ic-capaciteit van Nederland?

· Het kabinet heeft gezegd dat de Nederlandse corona-aanpak van maximaal controleren zou zijn aangeraden door de WHO en de ECDC, maar desgevraagd zeggen zij dat hun advies was om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden, en dat het accepteren dat het virus kon rondgaan onder jonge mensen absoluut geen onderdeel was van hun adviezen. Wat is daarop uw reactie?

· Waarom heeft Nederland tot 15 maart 2020 gewacht met het aankondigen van verregaande maatregelen zoals sluiting van horeca en scholen, terwijl de WHO al langer aanspoorde tot actie, en buurlanden al tussen 11 en 13 maart dergelijke maatregelen aankondigden? Denemarken kondigde op 11 maart bijvoorbeeld aan om scholen en culturele instellingen te sluiten terwijl daar toen relatief minder coronapatienten in de ziekenhuizen én op de ic's waren opgenomen dan in Nederland. De WHO, de ECDC en bijvoorbeeld ook de Deense adviseur zeggen dat ook één of twee dagen afwachten bij een exponentiële groei een groot verschil kan maken. Wat is daarop uw reactie?

· Rutte heeft meermaals gesteld dat groepsimmuniteit geen doel zou zijn, maar een gevolg. Maar in stukken van de MccB van half maart staat 'doel: snelst mogelijke opbouw van kudde-immuniteit.' En: 'het gekozen overheidsbeleid waarin groepsimmuniteit wordt nagestreefd', en ook 'de overheidsstrategie van kudde-immuniteit'. Hoe verklaart u dit?

· De WHO heeft zich in maart 2020 al uitgelaten tégen een strategie van groepsimmuniteit, of van een strategie die het virus laat rondgaan. Desgevraagd zegt de organisatie dat die kritiek ook geldt voor een strategie die 'gecontroleerd' groepsimmuniteit op wil bouwen, binnen de zorgcapaciteit, alleen onder jonge, gezonde mensen, en met afscherming van de kwetsbaren. Een 'gecontroleerde' verspreiding bestaat niet, zegt de WHO. Je laat het virus rondgaan, of je bestrijdt het. Elke strategie die infecties toestaat is de verkeerde strategie, aldus de organisatie. Wat is uw reactie daarop?

· Volgens Diederik Gommers bleef het streven naar groepsimmuniteit tot aan december 2020 een belangrijk gegeven. Het werd niet langer opgeschreven als strategie, maar het bleef meespelen in de hoofden van de Nederlandse adviseurs. Wat is daarop uw reactie?

· Op de RIVM-website in maart 2020 stond de vraag 'waarom heeft het geen nut een lock-down in te voeren in Nederland?' Met als antwoord: 'weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder makkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.' Klopt het dat de wens om immuniteit op te bouwen meespeelde bij het Nederlandse besluit, gebaseerd op de advisering van het RIVM, om geen lock-down in te voeren in maart 2020?

· Waarom heeft Nederland pas op 19 maart 2020 het bezoek aan verpleeghuizen stopgezet, terwijl verschillende buurlanden dit al een week eerder hadden gedaan?

· Uit wobstukken blijkt dat een van uw ambtenaren rond het opstellen van de speech die premier Rutte gaf op 16 maart 2020 in een email schrijft: "'Het scenario "gecontroleerde introductie" zorgt ervoor dat een Corona op relatief beheerste wijze een ziekte wordt die onder ons is en blijft, maar waar we mee om kunnen gaan. Omdat de meeste mensen er niet ernstig ziek van worden en daarna immuun worden.'" Stephan Schrover, destijds woordvoerder van de premier, vertelt dat de term 'groepsimmuniteit' niet door de bewindspersonen bedacht is maar van de experts afkomstig was. Die spraken over de Engelse term 'herd immunity'. Hij vertelt dat vlak voor de toespraak van Rutte op 16 maart de term vertaald is naar het Nederlands, en dat besloten is om niet voor de term 'kuddeimmuniteit' te kiezen maar voor 'groepsimmuniteit', omdat je nu eenmaal niet praat over mensen als 'kudde'. Maar in juni 2020 zegt premier Rutte dat hij niet 'weet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord'. Wat is hierop uw reactie?

· Volgens minister Grapperhaus had Nederland in april 2021 een percentage van 25% natuurlijke immuniteit opgebouwd, terwijl dat volgens hem in Duitsland maar 10% zou zijn en in Denemarken 5%. 'Dat is denk ik omdat we goed hebben gedoseerd met het soort lockdown.' Hugo de Jonge zei in diezelfde periode: 'Wat zou kunnen is dat, omdat we dat virus niet helemaal hebben platgedrukt, er relatief meer mensen dat virus hebben doorgemaakt, en daardoor immuniteit hebben opgebouwd'. Van Dissel zelf zei in mei 2021 dat we de effecten van doorgemaakte infecties moeten meerekenen 'en daar ook de positieve gevolgen van zien'. Adviseurs in buurlanden Denemarken, Noorwegen en Duitsland zeggen dat zij helemaal niet blij zijn met het percentage natuurlijke seropositiviteit in hun land en dat men dan ook duidelijk moet maken dat daar extra doden mee gepaard gaan. Wat is daarop uw reactie?

· Diederik Gommers en Ernst Kuipers zeggen dat Nederland gestuurd heeft op de zorgcapaciteit, en dat als Nederland een aanpak van indammen met grootschalig testen en traceren had nagevolgd, zoals in Denemarken en Noorwegen, dat veel had gescheeld: dat Nederland dan minder belasting had gehad. Wat is daarop uw reactie? Had Nederland het inderdaad beter kunnen doen ten opzichte van zichzelf als niet gestuurd was op de zorgcapaciteit maar op het laag houden van het virus (niet naar nul zoals gezegd, maar in ieder geval lager dan onder de zorgcapaciteitslijn)?

· Bent u bereid tot een interview met ons over de Nederlandse corona-aanpak?