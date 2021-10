Onafhankelijke Sudanese radio uit Nederland: 'Zijn bezorgd over onze familie'

"Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabangaaaa." Zo klinkt de vrolijke jingle van het gelijknamige radioprogramma. Dagelijks worden Sudanese luisteraars bijgepraat over het laatste nieuws in hun land. Dat gebeurt op deze zender niet vanuit Khartoem, maar vanuit Amsterdam. Vrije pers bestaat binnen de landsgrenzen van Sudan niet, daarom is er uitgeweken naar het buitenland.

De afgelopen twee dagen waren de uitzendingen minder vrolijk en stonden ze in het teken van de recente staatsgreep, vertelt journalist Ibrahim Jadelkarim op de redactie van de Radio Dabanga. In het knusse kantoor, waar meerdere grote canvasfoto's hangen van Sudan, is een kleine opnamestudio. Daar wordt twee keer per dag een uitzending opgenomen. Miljoenen mensen luisteren naar Radio Dabanga: in Sudan zelf, maar ook Sudanezen in het buitenland. De zender is via kortegolfradio, een satellietkanaal en online te beluisteren.

Begin deze week pleegde het Sudanese leger een staatsgreep. Premier Hamdok werd gearresteerd, samen met een aantal hoge functionarissen. Het hoofd van de militaire raad, generaal Burhan, kondigde de noodtoestand af en ontbond de regering. Het nieuws over de staatsgreep kwam als een schok, vertelt Jadelkarim. "Mijn eerste reactie bestond uit woede, teleurstelling en frustratie. Er waren al langer spanningen in Sudan en ook waren er signalen van een staatsgreep. Maar als het dan echt gebeurt, komt dat toch als een verrassing."

Premier Hamdok is een dag na de militaire staatsgreep weer thuis. Wel wordt zijn huis bewaakt door militairen en het is onduidelijk of hij de woning in het noorden van hoofdstad Khartoem vrijwillig mag verlaten. Andere hooggeplaatsten uit zijn regering zitten nog vast.