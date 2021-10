Van Bodegom: 'Na bedreigingen zijn investeerders afgehaakt bij Feyenoord'

Reactie Bodegom - NOS

De dag waarop algemeen directeur Mark Koevermans zijn vertrek heeft aangekondigd is "een trieste dag voor Feyenoord". "Dit is niet goed voor de reputatie van de club", zegt Toon van Bodegem, voorzitter van de raad van commissarissen. Koevermans vertrekt per 1 december bij de Rotterdammers vanwege aanhoudende bedreigingen. Van Bodegom gaf op een ingelaste persconferentie aan dat het bedreigen van onder anderen Koevermans door hooligans de zoektocht naar een externe investeerder heeft dwarsgezeten. "Als dat niet gebeurd was, hadden we waarschijnlijk al een investeerder gehad. Maar die is na de bedreigingen afgehaakt." 'Er zit een causaal verband in' Gevraagd naar de zo gewenste geldschieters antwoordde hij: "We waren heel erg ver met een investeerdersgroep. Toen het dreigend werd bij het rondje langs de huizen van Van Benthem en Koevermans, hebben ze afgezegd. Daar zit wel een causaal verband in." Hij doelde daarmee op de bedreigingen aan het adres van onder andere Koevermans en jurist Joris van Benthem afgelopen zomer. Zij zijn voorstanders van de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord.

Volgens Van Bodegem is het opstappen van Koevermans na de bedreigingen van supporters niet alleen een probleem van Feyenoord. "Je ziet het in heel Nederland. Het is echt een breed maatschappelijk probleem." Feyenoord gaat daarom met andere partijen in conclaaf hoe de club het supportersgeweld kan aanpakken. "We moeten met de gemeente en KNVB tot een oplossing komen. Dit kan zo niet doorgaan."

Quote Dit zijn elementen die niks met Feyenoord te maken hebben. Gérard Moussault, vice-voorzitter van de rvc

Toch lijkt de supportersintimidatie bij Feyenoord vaker voor te komen dan bij andere clubs. "Supporters zou ik het niet noemen, want dat zijn mensen die de club steunen", zegt vice-voorzitter van de rvc Gérard Moussault. "Dit zijn elementen die niks met Feyenoord te maken hebben. We zien het natuurlijk ook in Den Haag bij politici die bedreigd worden. We zijn daarom met de lokale driehoek in gesprek hoe we dit samen kunnen aanpakken."

Mark Koevermans - ANP