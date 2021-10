KNVB wil met overheid 'snelle en stevige maatregelen' nemen na vertrek Koevermans

De KNVB en de Nederlandse overheid zinnen op snelle en stevige maatregelen om misdragingen van hardnekkige delen van het voetbalpubliek aan te pakken.

Dat liet de voetbalbond woensdag weten in een reactie op het vertrek van Mark Koevermans als directeur van Feyenoord wegens bedreigingen aan het adres van hem en zijn gezin. "Er is vandaag al contact geweest met het ministerie van Justitie en Veiligheid", aldus de KNVB.

"Als een bestuurder opstapt als gevolg van meerdere bedreigingen, ook fysiek en op zijn thuisadres, is dat op de eerste plaats dieptreurig voor hem en zijn omgeving. We hebben deze collega-bestuurder om die reden vanochtend al van ons medeleven op de hoogte gesteld", schrijft de nieuwe directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen op de website van de KNVB.

'Extreme uitwassen'

"Op de tweede plaats treft dit ook ons voetbal. In een verhardende atmosfeer binnen de maatschappij ontkomt het voetbal niet aan de extreme uitwassen daarvan", concludeert Van Leeuwen.

"Het betaald voetbal is, zo blijkt, een omgeving waarin kleine, maar in hun gedrag hardnekkige delen van het publiek zich ernstig misdragen, met name aan het adres van andere supporters, bestuurders en voetballers. In stadions, op internet, rond wedstrijden en zelfs op plaatsen ver van stadions en op dagen dat er niet gevoetbald wordt."

"Dit moet stoppen. Ik ben er als directeur betaald voetbal meer dan blij mee dat de overheid samen met ons op snelle en stevige maatregelen zint."