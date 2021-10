Deel OMT spreekt zich uit tegen aparte regels voor ongevaccineerden

Voor toegang tot bijvoorbeeld horeca of bioscoop is een coronatoegangsbewijs nodig - ANP

De uitspraken van demissionair minister De Jonge over eventuele maatregelen voor ongevaccineerden hebben de discussie daarover verder aangewakkerd. Duidelijk is dat in ieder geval een deel van de leden van het Outbreak Management Team weinig voelt voor die optie. Naast praktische bezwaren vrezen ze een tweedeling in de samenleving. De Jonge sloot gisteren niet uit dat er speciale maatregelen komen voor mensen die niet zijn geprikt. Dat is volgens hem "ter bescherming van de mensen die het risico lopen om in het ziekenhuis te komen, zodat de zorg voor ons allemaal toegankelijk blijft". De coronaminister wilde niet zeggen over welke maatregelen er wordt nagedacht. Het kabinet heeft de experts van het OMT, het belangrijkste adviesorgaan op coronagebied, gevraagd om eerder bijeen te komen om een advies uit te brengen. Die bijeenkomst is morgen, maar enkele leden uiten in de media al ideeën. Vaker testen bij klachten De OMT-experts benadrukken daarbij vooral dat de basismaatregelen beter moeten worden nageleefd. Ze pleiten voor een betere handhaving op de QR-code en vinden dat mensen waar mogelijk moeten thuiswerken. Waar geen QR-code geldt, is de 1,5 meter belangrijk, oordelen ze. Ook de uitbreiding van de mondkapjesplicht en het testen bij klachten worden belangrijk geacht. In een representatieve steekproef van I&O Research bleek onlangs dat de testbereidheid bij niet-gevaccineerden lager is dan bij mensen die wel zijn geprikt. Van de niet-gevaccineerden gaf 34 procent aan zich te laten testen als ze ziek zouden worden. Bij de gevaccineerden is dat percentage 69 procent.

Quote In onze cultuur past het niet dat je mensen iets oplegt. Diederik Gommers, IC-hoofd en OMT-lid

Maandag zei OMT-lid Marc Bonten tegen Nieuwsuur dat maatregelen voor alleen ongevaccineerden moeilijk uitvoerbaar zijn. "We weten in Nederland niet waar elke ongevaccineerde zich bevindt." Net als drie epidemiologen die de NOS gisteren sprak, vindt Bonten het vooral belangrijk dat eerdere adviezen goed worden opgevolgd. Ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, vindt maatregelen voor ongevaccineerden geen goed idee. "In onze cultuur past het niet dat je mensen iets oplegt. Wat ze bijvoorbeeld in Oostenrijk hebben besloten, voelt heel slecht", zei hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

De Oostenrijkse bondskanselier dreigde afgelopen weekend met het invoeren van lockdowns voor ongevaccineerde burgers als de bezettingsgraad van de IC's een kritieke grens overschrijdt. De vaccinatiegraad in Oostenrijk is ruim 62 procent. Ook in andere EU-landen worden ongevaccineerden op sommige plekken extra gecontroleerd of helemaal geweerd. Italianen moeten een coronatoegangsbewijs hebben om naar hun werk te kunnen gaan en in sommige Duitse deelstaten kunnen alleen gevaccineerden of mensen die recent van corona zijn hersteld naar de kroeg of het theater.

Gommers wil wel dat de hoge instroom op de intensivecare-afdelingen stopt, maar "je kunt aan verschillende knoppen draaien". Zo ziet hij nu meer in een derde prik voor de groep tussen de 50 en 80 jaar. Uit een rondgang van NU.nl blijkt dat ook andere OMT-leden de ideeën van De Jonge niet direct zien zitten. "Gaan we daarmee niet te veel polariseren", vraagt viroloog Menno de Jong zich af. "Dit virus is gewoon niet weg. Ook niet met vaccinatie", zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans, die "helemaal geen voorstander" is van maatregelen tegen ongevaccineerden. "Dit virus is erbij gekomen en zal zeker elk jaar zijn tol blijven eisen." Op basis van het OMT-advies neemt het kabinet een besluit over eventuele extra coronaregels. Dinsdagavond wordt meer bekend: dan is er weer een coronapersconferentie. "Is het terecht als je de hele samenleving beperkingen oplegt?", vroeg minister De Jonge zich gisteren af.