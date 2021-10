WK voetbal voor vrouwen in 2023 te zien bij de NOS

Dat betekent dat zowel het EK in 2022 (Engeland) als het WK in 2023 live bij de NOS te zien zijn.

De loting voor de groepsfase van het EK van komende zomer vindt donderdagavond plaats en is vanaf 18.00 uur live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Titelverdediger Nederland is een van de groepshoofden .

Van het WK 2023 Down Under zendt de NOS iedere dag één WK-wedstrijd live uit. Hieronder vallen ook alle wedstrijden van Oranje (bij plaatsing) alsook de halve finales en finale.

"Door de prestaties van de Oranjevrouwen zijn de grote toernooien echte superevenementen geworden met wedstrijden die massaal worden meebeleefd", zegt Maarten Nooter hoofdredacteur van NOS Sport. "Het is daarom heel mooi dat niet alleen alle kwalificatiewedstrijden en het komende EK bij de publieke omroep te zien zijn, maar ook het WK van 2023."

Eerste in de poule

Momenteel staan de Oranjevrouwen op de eerste plaats in de kwalificatiepoule voor het WK 2023. Op vrijdag 26 november staat de belangrijke wedstrijd tegen concurrent Tsjechië op het programma.

Het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus 2023. Het is het eerste toernooi waar 32 landen aan deelnemen. Nederland is vice-wereldkampioen, na de tweede plaats op het WK in Frankrijk in 2019.