Kabinet bevestigt: omgekomen tolk stond op evacuatielijst

Een Afghaanse tolk die eerder deze maand in Afghanistan om het leven is gekomen, stond op de evacuatielijst van de Nederlandse overheid. Dat bevestigt het kabinet aan de Tweede Kamer.

Twee weken geleden berichtte de NOS dat een tolk die voor een Europese politiemissie heeft gewerkt en die op een lijst stond in Kabul is vermoord. De Kamer wilde daar opheldering over.

De demissionaire ministers Knapen en Kamp en staatssecretaris Broekers-Knol schrijven dat het "aannemelijk is dat de tolk om het leven is gebracht", hoewel het bericht niet officieel is bevestigd. De bewindslieden wijzen erop dat Nederland niet meer aanwezig is in Afghanistan en dat "daarom niet eigenstandig is vast te stellen of en en door wie hij om het leven is gebracht".

'Hij is niet aangekomen op de luchthaven'

Het kabinet erkent ook dat de man voor Eupol, de Europese politiemissie, heeft gewerkt. Ook Nederland nam aan die missie deel. Op 16 augustus werd de tolk "geregistreerd" om naar Nederland te komen. Op 21 augustus is een oproep naar hem gestuurd om naar de luchthaven van Kabul te gaan, maar hij is daar niet aangekomen, schrijven de bewindslieden.

Knapen, Kamp en Broekers zeggen met afschuw van de dood van de tolk te hebben kennisgenomen. "Het kabinet veroordeelt ieder geweld tegen Afghaanse burgers ten zeerste", staat in de brief.

'Meer mensen dan alleen de tolk bij betrokken'

De bewindslieden benadrukken dat het kabinet normaal niet ingaat op individuele zaken, maar de wens van de Kamer begrijpt om meer informatie over deze zaak te krijgen.

Volgens de brief is deze casus complex en zijn er meer mensen bij betrokken dan alleen de tolk in kwestie. Maar met het oog op de privacy wil het kabinet daar niet in het openbaar op ingaan. De Kamer heeft over deze zaak wel vertrouwelijke informatie gekregen.