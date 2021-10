Jurgen van den Berg stopt als presentator NOS Radio 1 Journaal

Jurgen van den Berg stopt als presentator van het NOS Radio 1 Journaal en vertrekt naar Omroep Max. Hij blijft wel te horen op NPO Radio 1: vanaf januari 2022 presenteert hij op die zender een middagprogramma.

Van den Berg (56) is sinds 2016 op werkdagen presentator van het NOS Radio 1 Journaal. Eerder presenteerde hij voor de NOS onder meer Langs de Lijn en Radio Tour de France. Ook was hij nieuwslezer op NPO 3FM.

Bij Omroep Max gaat Van den Berg het programma Villa VdB presenteren, van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 15.30 uur. Op dat tijdstip is nu nog het AVROTROS-programma Blok & Toine.

Een-na-belangrijkste vrouw

Van den Berg wordt bij zijn nieuwe programma geflankeerd door huidig NOS-collega Sophie Verhoeven (51), die ook overstapt naar Omroep Max. Zij werkt sinds 1999 voor de NOS en viel regelmatig in als nieuwslezer voor het NOS Radio 1 Journaal.

"Zij wordt straks de op één-na-belangrijkste vrouw in m'n leven", zegt Van den Berg, die stelt "ongelooflijk veel zin" te hebben in zijn nieuwe baan. "Ik moest de afgelopen tijd vaak terugdenken aan de jaren 80-film Cocoon van regisseur Ron Howard. Echt zo'n feelgoodfilm, waarbij een groep senioren een enorme energieboost krijgt nadat ze 's nachts stiekem baantjes zijn gaan trekken in een zwembad in de buurt. Vergelijkbare energie heb ik gekregen uit de gesprekken met Max."

Wie Van den Berg opvolgt bij het NOS Radio 1 Journaal is nog niet bekend.