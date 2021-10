Aanhanger met munitie van Defensie gekanteld in Drenthe

Bij Huis ter Heide in de buurt van Assen in Drenthe is een aanhanger met munitie van Defensie gekanteld. De veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het om munitie met springstof gaat. Wat voor munitie het precies is, is niet duidelijk.

De weg is in een straal van driehonderd meter rond de aanhanger afgesloten voor verkeer. Huizen in dat gebied worden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om de munitie op te ruimen.

Meerdere pallets met munitie zijn uit de oplegger gevallen. De Koninklijke Marechaussee zegt dat de munitie verspreid over de weg, de berm en het water ligt. De bestuurder van de vrachtwagen kon ongedeerd uit het voertuig stappen, meldt RTV Drenthe.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Op beelden van lokale media is te zien dat de aanhanger niet meer te redden is. De veiligheidsregio vraagt omstanders niet binnen een kilometer van de vrachtwagen te komen en om hulpdiensten de ruimte te geven.