'Dodenweg' N35 in Overijssel pas op zijn vroegst in 2031 veiliger

Het duurt nog zeker tien jaar voor de provinciale weg N35 in Overijssel veiliger is. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel hebben dat laten weten in een online informatiebijeenkomst over de provinciale weg.

Op het wegvak tussen Zwolle en Nijverdal gebeuren geregeld ongelukken, vorige maand was er nog één met dodelijke afloop. Maar het duurt nog tot zeker 2031 voor het probleem is opgelost.

Voor het veiliger maken van dit stuk weg met één rijstrook per rijrichting hebben Overijssel en het ministerie elk 100 miljoen euro opzij gezet, meldt RTV Oost. Op zijn vroegst in 2026 kan het aanpakken van de weg beginnen.

Twee drukke kruispunten, in Raalte en bij Nijverdal, worden ongelijkvloers. Verder zijn er plannen voor een rondweg om het dorp Mariënheem.

De provincie noemt de N35 met veel gelijkvloerse kruispunten en verkeerslichten "een van de onveiligste wegen" van Oost-Nederland. "Zwaar verkeer beweegt langzamer en houdt sneller verkeer op. Als er geen inhaalmogelijkheden zijn dan kan het tot levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres leiden", aldus de provincie.

Dode na ongeluk met vrachtwagen

Sinds juli van dit jaar vielen bij een reeks ongelukken op de N35 meerdere gewonden. Afgelopen maand viel er een dode. Een automobilist (58) uit Almelo kwam tussen Mariënheem en Raalte op de verkeerde weghelft terecht en botste op een vrachtwagen.

De ANWB stelt dat provinciale N-wegen tot de gevaarlijkste wegen van het land behoren. "Slechts zes procent van onze wegen geldt als 'provinciaal' maar ze leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden", aldus de ANWB in een analyse in 2019.