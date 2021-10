Hoge gasprijs nekt energiebedrijf Welkom Energie

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) trekt de vergunning in van Welkom Energie. Daardoor mag het bedrijf vanaf 1 november geen elektriciteit en gas meer leveren aan consumenten en kleinverbruikers. De 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco.

De ACM doet dit omdat Welkom Energie door de hoge energieprijzen in de problemen is gekomen. Daardoor kon de energieleverancier niet meer de levering van gas en elektriciteit aan zijn klanten garanderen. Welkom Energie vroeg de ACM daarna om het intrekken van hun vergunning, en benaderde Eneco om hun klantenbestand over te nemen.

Het is voor het eerst sinds de grote stijging van de gasprijs dat de ACM een vergunning intrekt.

Meer betalen

De ACM zegt dat de klanten van Welkom Energie hoogstwaarschijnlijk meer gaan betalen voor hun energierekening. Zij krijgen namelijk een nieuw contract op basis van de huidige - en dus hogere - energieprijzen.

Het is nog niet bekend of klanten die nog geld tegoed hebben van Welkom Energie, bijvoorbeeld bij een eindafrekening, dat terugkrijgen.

Tot 1 december zitten de klanten van Welkom Energie vast aan Eneco, daarna staat het ze vrij over te stappen naar een ander energiebedrijf. De autoriteit zegt dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze vanaf 1 november geen stroom of gas meer krijgen.

Op 15 oktober dienden Eneco en Welkom Energie al een verzoek in bij de ACM voor de overname. Daarom komen alle klanten automatisch terecht bij Eneco.

Eenzijdig opgezegd

De Consumentenbond heeft de ACM gevraagd om de energiebedrijven DGB Energie en Enstroga te onderzoeken. Deze twee bedrijven hebben vanwege de hoge energieprijzen eenzijdig contracten met vaste tarieven met hun klanten opgezegd. De Consumentenbond heeft DGB en Enstroga gesommeerd de beëindiging van de contracten per direct terug te draaien.