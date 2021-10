Australische voetballer uit de kast, als enige op hoogste niveau wereldwijd

Een Australische voetballer uit de hoogste klasse heeft bekendgemaakt dat hij op mannen valt. "Het enige dat ik wil, is voetballen en gelijkwaardig behandeld worden", zegt Josh Cavallo van Adelaide United in een video op sociale media.

De 21-jarige middenvelder zegt dat hij klaar is met zijn dubbelleven en zijn schaamte. "Ik schaamde me ervoor dat ik nooit zou kunnen doen wat ik het liefste doe en tegelijkertijd homoseksueel zijn."

In de voetbalwereld zijn weinig openlijk homoseksuele spelers. Eerder maakten mannen in de hoogste competities in Engeland en de VS bekend dat ze homoseksueel zijn. De Amerikaan Robbie Rogers kwam in 2013 uit de kast, en speelde daarna nog bij LA Galaxy. Een paar jaar later volgde Minnesota United-speler Collin Martin. In Australië kwam voetballer Andy Brennan in 2019 uit de kast.

'Ik weet dat er spelers in stilte leven'

Cavallo is op dit moment wel wereldwijd de enige homoseksuele voetballer op het hoogste niveau die uit de kast is. In een post op Twitter noemt hij dat feit "verbazingwekkend". Hij spreekt de hoop uit dat dit in de nabije toekomst verandert: "Ik weet dat er andere spelers in stilte leven. Ik wil helpen dit te veranderen, en te laten zien dat iedereen welkom is in de voetbalwereld."

Hij hoopt dan ook dat hij met de video anderen inspireert. "Aan alle andere mensen die worstelen en bang zijn, wie dat ook zijn, wil ik laten zien dat ze niemand anders moeten zijn dan zichzelf."