Ongevaccineerde tennissers toch welkom in Australië: 'Uitzondering geoorloofd'

Alle toptennissers zijn in januari welkom in Melbourne voor de Australian Open. Premier Scott Morrison heeft daarmee een einde gemaakt aan de onrust die ontstond nadat immigratieminister Alex Hawke had gezegd dat ongevaccineerde sporters niet zouden mogen deelnemen aan het grandslamtoernooi.

Morrison benadrukte wel dat deelnemers die niet zijn ingeënt na hun reis eerst twee weken in quarantaine moeten.

'Veel banen hangen hiervan af'

"Een uitzondering kan gemaakt worden om economische redenen", verklaarde Morrison de keuze om zijn minister tegen te spreken. "Wij willen vooraanstaande evenementen in dit land, veel banen hangen daarvan af. We willen de wereld laten zien dat Australië open is."

Novak Djokovic zal bij de mannen dus gewoon zijn titel verdedigen. De Serviër dreigde het toernooi bij een vaccinatieplicht voor deelnemers te boycotten.

Uitzonderingspositie

Met de woorden van Morrison wordt niet alleen minister Hawke teruggefloten, ook staatspremier Daniel Andrews van Victoria is niet blij met de uitzonderingspositie voor de topsport.

"Mijn regering zal voor geen enkele niet-gevaccineerde speler een uitzondering maken," stelt Andrews in een reactie. "Ik kan niet van het publiek en de toernooimedewerkers eisen dat ze zich laten vaccineren als de spelers niet zijn ingeënt."

De Australian Open worden gehouden van 17 tot 30 januari 2022.