Algemeen directeur Koevermans legt na bedreigingen zijn functie neer bij Feyenoord

Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord, legt zijn taken per 1 december neer met als belangrijkste oorzaak dat hij meerdere keren werd bedreigd. Koevermans was nog geen twee jaar actief in zijn huidige rol.

Na een reeks van incidenten heeft Koevermans niet langer het gevoel goed te kunnen functioneren zonder zich af te vragen of zijn beslissingen impact hebben op de veiligheidssituatie van hem en zijn gezin. In september werden de ruiten van zijn huis ingegooid door hooligans.

"Het doet pijn dit besluit te hebben moeten nemen, maar ik denk dat dit het beste is ondanks de wetenschap dat ik de club, de collega's en veel mensen in de directe omgeving van de club zal gaan missen", aldus Koevermans.

Koevermans is na Eric Gudde en Jan de Jong al de derde algemeen directeur in vijf jaar tijd die de eer aan zichzelf houdt in Rotterdam-Zuid.

Afgelopen week zei Koevermans nog tegen de NOS niet te willen wijken voor de bedreigingen: