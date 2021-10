Winkel en woningen uitgebrand in Aalsmeer

In de binnenstad van Aalsmeer zijn een winkel en de bovengelegen woningen uitgebrand. De vlammen sloegen uit het pand aan de Zijdstraat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade.

Omwonenden opgevangen

De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende gebouwen. Buren moesten wel hun huis verlaten en zijn opgevangen in het gemeentehuis.

Burgemeester Oude Kotte is opgelucht dat het vuur zich niet verder heeft verspreid. "Dit is voor onze gemeenschap een heftige gebeurtenis, helemaal op deze locatie middenin het centrum", zegt hij tegen lokale media.

Vuurzee

De burgemeester is ook langsgegaan bij de mensen die recht tegenover het uitgebrande pand wonen. "Daar waren de ramen gebarsten en de bewoners zagen een grote vuurzee op zich afkomen. Dus dit heeft een enorme impact."

De brandweer meldt dat de winkel en de bovenwoningen nog in aanbouw waren. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de bouwwerkzaamheden en de brand.