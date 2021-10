Winkel en bovenwoningen uitgebrand in Aalsmeer

In de binnenstad van Aalsmeer zijn een winkel en de bovengelegen woningen uitgebrand. De vlammen sloegen uit het pand aan de Zijdstraat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Volgens lokale media zijn twee bovenwoningen uitgebrand.

De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende gebouwen. Op straat stonden meerdere omwonenden die vanwege de brand waren geëvacueerd.

De brandweer meldt dat er in het pand werd gebouwd. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de bouwwerkzaamheden en de brand.