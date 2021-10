'Gewoon maar vergeten', verzucht Martens na zwakke beurt Oranjevrouwen

Martens: 'Veel te weinig energie geleverd, duels verloren; wij kunnen veel beter' - NOS

"Niks ging makkelijk", verzucht Daniëlle van de Donk, kort na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, die inderdaad moeizaam gewonnen werd (0-2). De Oranjevrouwen stelden met name in aanvallend opzicht teleur, met ideeëloos, slordig en traag spel. Het maakt dat ook Lieke Martens, maker van de bevrijdende 0-1, met de pest in het lijf haar verhaal doet. "Laten we hem gewoon maar vergeten. We gaan terug naar de clubs en weten dat we in november meer arbeid moeten leveren en veel meer van elkaar moeten eisen." Een beetje 'aansudderen' Martens toont zich flink (zelf)kritisch. Of eigenlijk gewoon realistisch, want al haar constateringen zijn raak. "De energie die geleverd wordt is gewoon veel te weinig, duels worden verloren, ballen niet goed ingespeeld... ja, wij kunnen gewoon veel beter."

"Het sluipt er een beetje in, of zo", vervolgt een vertwijfelde Martens. "En dat wordt niet opgepakt, dan 'sudder je een beetje aan'. Gelukkig zag je dat er na de goal wat meer energie kwam, dat was goed om te zien." Van de Donk nam vier minuten na de openingstreffer de 0-2 voor haar rekening en was een spaarzaam lichtpuntje in het grauwe Oranje. "Ik weet wel dat ik beter kan dan dit, maar ik wilde de juiste energie brengen en het team daarin meenemen. Uiteindelijk pikte een aantal meiden dat op en hebben we het samen gedaan." Daarvoor was het "gewoon heel slordig", aldus Van de Donk. "We maakten het hen best wel makkelijk. We hebben genoeg om aan te werken weer." Parsons: karakter getoond Net als na de 1-1 tegen Tsjechië valt het op dat bondscoach Mark Parsons zich een stuk minder kritisch uitlaat dan zijn speelsters. Ook de Engelsman constateert dat de kwaliteit van het spel laag was, maar laat er direct iets positiefs op volgen.

Parsons: "Ons positiespel was voor rust niet goed. Na rust was dat beter, maar de kwaliteit lag nog steeds laag. Goede teams kunnen dan positief blijven, een weg vinden, ik vond dat we dat deden. Dit toont een andere kant van de ploeg, ze toonden veel karakter, mentaliteit op een lastige avond." Martens speciaal De bondscoach prijst zich gelukkig met een speelster als Martens in zijn ploeg, iemand die het verschil maakt op momenten dat de ploeg het lastig heeft. "Dat is wat speciale spelers doen, Lieke is speciaal. Ze kreeg een kans en godzijdank vond ze een weg." "Toen zag je het geloof toenemen, was de kwaliteit er ineens wel, na een zware 60 of 70 minuten." Op 26 november wacht de volgende wedstrijd, in en tegen Tsjechië. Martens gaf het al aan: dan zal uit een ander vaatje getapt moeten worden. Want zelfkritiek is leuk en goed, maar als die niet leidt tot verbetering is ze net zo zinloos als gewenst.