Afgezette Sudanese premier dag na militaire coup weer thuis

De afgezette Sudanese premier Hamdok is een dag na de militaire staatsgreep in zijn land weer thuis. Wel wordt zijn huis bewaakt door militairen en het is onduidelijk of hij de woning in het noorden van hoofdstad Khartoem vrijwillig mag verlaten. Bronnen rond de familie van Hamdok laten aan persbureau Reuters weten dat ze hem niet telefonisch kunnen bereiken.

Hamdok werd direct na de coup op maandag opgepakt, samen met zijn vrouw. Dat was volgens het hoofd van de Sudanese militaire raad, generaal Burhan, nodig om de veiligheid van de premier te kunnen waarborgen.

Andere hooggeplaatsten nog wel vast

Andere hooggeplaatsten uit de regering van Hamdok zitten nog wel vast. Sommigen van hen zullen voor de rechtbank moeten verschijnen, zei Burhan vandaag in zijn tweede speech sinds de coup, omdat ze verdacht worden van het organiseren van een opstand. Anderen worden vrijgelaten, verzekerde hij.

Bij protesten tegen de staatsgreep vielen tot nu toe zeker zeven doden. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kwamen ze om door geweerschoten. Ook vielen er zeker 140 gewonden.

'Coup was noodzakelijk'

Burhan zei in zijn tv-speech dat de staatsgreep noodzakelijk was om een politieke crisis te voorkomen. "Er spraken mensen over het discrimineren van anderen. Dat dreef dit land naar een burgeroorlog", zei hij. Volgens hem zou een burgeroorlog het land verscheuren.

De coup is in het buitenland sterk veroordeeld. De ambassadeurs van onder meer de EU, China en Canada hebben een verklaring ondertekend waarin ze hun steun toezeggen aan de tegenstanders van de staatsgreep. De Amerikaanse president Biden denkt na over economische sancties.

Vooralsnog lijkt Burhan ongevoelig voor de internationale druk. Zijn militaire raad zal het land leiden tot 2023, zei hij maandag. Daarna volgen er verkiezingen.

Beelden uit Khartoem na de staatsgreep: