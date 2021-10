Buitenaards leven? Toch niet.. mysterieus ruimtesignaal blijkt haperend apparaat

Was het misschien buitenaards leven of iets dat antwoord kan geven op een van de grote vragen over de ruimte? Niets van dat alles, blijkt na grondig onderzoek van wetenschappers. Het mysterieuze 'ruimtegeluid' dat twee jaar geleden tot flink wat beroering leidde onder astronomen, was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van een haperend elektrisch apparaat.

In april 2019 pikte de Parkes-telescoop in het Australische New South Wales zo'n vijf uur lang een signaal op, een ongewone golflengte (982 MHz) die zelden wordt gebruikt door vliegtuigen, satellieten of andere apparaten van menselijke makelij.

Proxima Centauri

Dat intrigeerde wetenschappers, ook omdat de telescoop op dat moment was gericht op Proxima Centauri. Dat is de ster die het dichtste bij de zon staat. Om de ster draait een planeet waar in theorie vloeibaar water aanwezig is en waar dus leven mogelijk kan zijn.

Het signaal inspireerde wetenschappers daarom tot nader onderzoek. Maar na die ene dag in april werd het niet meer opgepikt, ondanks drie nieuwe zoekpogingen eind vorig jaar en dit jaar. En inmiddels hebben de onderzoekers dus een verklaring, schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad Nature Astronomy.

Kapotte computer

"Het was een door de mens veroorzaakte radioverstoring van een of andere technologie, waarschijnlijk afkomstig van het aardoppervlak", aldus een van de astronomen die meeschreef aan het onderzoek; Sofia Sheikh, verbonden aan de universiteit van Californië.

Mogelijk ging het om een kapotte computer, telefoon of radio in de buurt van de telescoop, die na zo'n vijf uur was uitgeschakeld of gemaakt.

Jason Wright, een astronoom van de universiteit Pennsylvania, zegt tegen de site van Nature dat het onderzoek ondanks de enigszins onbevredigende uitkomst "erg waardevol" was. "We hebben dit soort signalen nodig, zodat we weten hoe ermee om te gaan en hoe te bewijzen dat ze buitenaards of menselijk zijn."