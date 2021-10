Oranjevrouwen stellen teleur, maar boeken zuinige zege in Wit-Rusland

Daniëlle van de Donk viert de 2-0 - Getty Images

Overtuigend was het allerminst, wat de Oranjevrouwen op bezoek bij Wit-Rusland lieten zien. Maar dankzij twee treffers in het laatste kwart van de wedstrijd, zette de ploeg met een 2-0 zege alsnog een volgende stap richting het WK van 2023. Meteen een hoog tempo in de aanval, zo wilde Mark Parsons dat zijn ploeg zou starten in het WK-kwalificatieduel. Maar de bondscoach kwam, wat die ambitie betrof, van een koude kermis thuis; het spel van de Oranjevrouwen in de openingsfase was allesbehalve flitsend te noemen. Pas na tien minuten kreeg Nederland de eerste kansjes, via Lieke Martens en Jill Roord, die zoals verwacht Vivianne Miedema verving in de spits. Gescoord werd er in de eerste helft niet, waarmee de verwachting dat Wit-Rusland een lastiger horde dan Cyprus zou blijken, uitkwam. Vrijdag stond het na twintig minuten al 3-0. Ruime onvoldoende De Oranjevrouwen hadden wel meer balbezit dan Wit-Rusland, de nummer 53 van de wereldranglijst, maar het ontbrak aan een goede eindpass, aan ideeën. En aan snelheid van handelen, het door Parsons zo gewenste tempo in de aanval. Het was, al met al, voor rust gewoon ruim onvoldoende in aanvallend opzicht. Zelfs als het ontbreken van Miedema, die rust kreeg, als verzachtende omstandigheid werd meegewogen.

Victoria Pelova in actie tegen Wit-Rusland - Getty Images

Met Joëlle Smits in plaats van Victoria Pelova probeerde Parsons de aanval een kwaliteitsinjectie te geven, maar zonder effect. Ook in de tweede helft was het lange tijd teleurstellend wat Nederland, regerend Europees kampioen en WK-finalist in 2019, liet zien. Martens breekt de ban Pas twintig minuten voor tijd, op het moment dat je begon te vrezen voor een bloedeloos en doelpuntloos gelijkspel, brak Oranje door de Wit-Russische muur. Martens rondde overtuigend af na een goede individuele actie: 0-1. Het bleek het zetje in de rug dat Martens & co nodig hadden, vier minuten later viel de tweede Nederlandse treffer. Daniëlle van de Donk kopte goed binnen bij de eerste paal, uit een voorzet Smits: 0-2.

Merel van Dongen speelde in plaats van Dominique Janssen, links achterin - KNVB

Maar zo plotseling als de Oranje-doelpuntenregen was komen opzetten, zo snel waaide hij ook weer over. Na de treffer van Van de Donk meldde Nederland zich nog wel enkele malen voor het doel van Wit-Rusland, maar een derde treffer zat er voor de ploeg van Parsons niet in. Nederland blijft koploper in WK-kwalificatiegroep C. Op 26 november komen de Oranjevrouwen weer in actie tegen Tsjechië.