'Zo heb je feest. Zo heb je verdriet'. Drie doden na verjaardag Finsterwolde

De drie mannen die vannacht zijn verongelukt bij Finsterwolde, waren op de terugweg van een verjaardagsfeest. Ze waren opgehaald door een 32-jarige vrouw, die bij het ongeluk zwaargewond raakte.

"Ik kan er met mijn hoofd niet bij, heb de hele nacht niet geslapen. Zo heb je feest en zo heb je verdriet", zegt Jacob Uildriks, wiens verjaardag werd gevierd, bij RTV Noord.

Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur. De auto raakte net buiten Finsterwolde in een flauwe bocht van de weg, botste op een boom en een distributiekastje van Ziggo en vloog in brand. De drie mannen die omkwamen waren 29, 33 en 41 jaar oud. Eén van hen was een neef van Uildriks, de twee andere waren vrienden. Volgens Uildriks had de vrouw die gewond raakte een relatie met een van de slachtoffers. Ze had het feest niet bezocht, maar was gebeld of ze de mannen wilde ophalen.

Het ene moment staan ze nog te dansen

Uildriks is er kapot van. "Het ene moment staan ze nog achter je huis te dansen, het andere moment zijn ze er niet meer. Mijn verjaardag zal voor altijd hieraan verbonden zijn".

Kort nadat de vier waren vertrokken, kreeg Uildriks' zoon een melding van een ongeluk. Toen ze gingen kijken, herkenden ze de wagen waarin de vier waren vertrokken. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.