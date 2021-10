PEC tankt vertrouwen in KNVB-beker, Utrecht laat zich niet foppen door Adelaar

Remco Balk viert de openingstreffer namens FC Utrecht in het bekerduel met de amateurs van SteDoCo. - Orange Pictures

Eredivisionisten FC Utrecht, PEC Zwolle en Heracles Almelo hebben zich niet laten verrassen in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB-beker. PEC Zwolle won in eigen stadion met 4-1 van De Graafschap. FC Utrecht was met 5-0 veel te sterk voor de amateurs van SteDoCo. Heracles, de derde eredivisionist die dinsdag in actie kwam, kwam met de schrik vrij tegen de amateurs van ASWH: 2-1. Ook de 'amateurs' van Spakenburg (derde divisie) en DVS'33 (vierde divisie) plaatsten zich voor de tweede ronde. Adelaar vliegt (er)uit tegen zijn Utrecht Natuurlijk had hij dolgraag willen stunten tegen zijn FC Utrecht. Utrechter Frans Adelaar werd immers groot bij de club, speelde er dertien jaar als middenvelder en was later vijf jaar (assistent-)trainer in de Domstad. Inmiddels is Adelaar hoofdtrainer bij de amateurs van SteDoCo (Sterk Door Combinatie), de nummer 11 van de Derde Divisie uit het kleine Hoornaar, een dorp van nog geen 2.000 inwoners in de buurt van Gorinchem. Zoveel toeschouwers zullen er vanavond ook zijn geweest op het sfeervolle sportpark.

Frans Adelaar praat voor het bekerduel even bij met collega René Hake. - Orange Pictures

Een stunt zat er echter geen moment in, al kwamen de bezoekers met het nodige fortuin op 1-0. Remco Balk - die lang te kampen had met de naweeën van een coronabesmetting - frommelde de bal na een scrimmage in het doel, al leek die het laatst geraakt te worden door SteDoCo-aanvaller Vincent Verheul. Othmane Boussaid, uitblinker Adam Maher, Moussa Sylla en Sander van de Streek voerden de score daarna op naar 5-0. Na rust had Verheul - schoonzoon van Adelaar - de eretreffer op zijn schoen voor SteDoCo, maar de spits schoof de bal naast het doel.

PEC tankt vertrouwen Zaterdag won PEC dankzij een door aanvoerder Bram van Polen benutte strafschop in blessuretijd met 1-0 van Heracles. Vandaag tankte de ploeg van Art Langeler extra vertrouwen door de lastige klip De Graafschap overtuigend te omzeilen: 4-1. Verdediger Yuta Nakayama brak vlak voor rust de ban namens Zwolle en kort na rust brachten Mustafa Saymak en Dean Huiberts PEC al in veilige haven. Joey Konings deed in de slotfase iets terug (3-1), maar Leandro Fernandes bracht in blessuretijd de marge toch weer op drie: 4-1.

Dean Huiberts in extase na de 3-0 van PEC Zwolle tegen De Graafschap. - Pro Shots

Heracles kwam met de schrik vrij bij de amateurs van ASWH. Na 86 minuten stond het 1-1 in Hendrik-Ido-Ambacht na treffers van Rai Vloet en Luuk Admiraal, maar in de 87ste minuut kopte ASWH-verdediger Peter Verhoeve de bal op fraaie wijze achter de eigen doelman. Spakenburg en DVS'33 stunten wel Amateurclubs Spakenburg en DVS'33 wisten wel te stunten in de eerste ronde van het bekertoernooi. Derdedivisionist Spakenburg was met liefst 3-0 te sterk voor FC Dordrecht.

DVS'33 won in Ermelo dankzij twee treffers van Benjamin Roemeon met 2-1 van FC Eindhoven. Verlenging in Werkendam Het lot van Telstar hangt nog aan een zijden draadje. Tegen derdedivisionist Kozakken Boys leek een door benutte Sven van Doorm benutte strafschop voldoende voor de volgende ronde. Diep in blessuretijd profiteerde de vlak daarvoor als stormram ingebrachte verdediger Sven van Ingen echter van een enorme blunder van doelman Trevor Doornbusch: 1-1. En dus wordt er verlengd in Werkendam.