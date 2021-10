FC Utrecht laat zich in KNVB-beker niet verrassen door Adelaars SteDoCo

FC Utrecht heeft zonder veel energie te verspillen de tweede ronde van het toernooi om de KNVB-beker bereikt. De nummer drie van de eredivisie was in Hoornaar met 5-0 te sterk voor de amateurs van SteDoCo.

Natuurlijk had hij dolgraag willen stunten tegen zijn FC Utrecht. Utrechter Frans Adelaar werd immers groot bij de club, speelde er dertien jaar als middenvelder en was later vijf jaar (assistent-)trainer in de Domstad.

Inmiddels is Adelaar hoofdtrainer bij de amateurs van SteDoCo (Sterk Door Combinatie), de nummer 11 van de Derde Divisie uit het kleine Hoornaar, een dorp van nog geen 2.000 inwoners in de buurt van Gorinchem. Zoveel toeschouwers zullen er vanavond ook zijn geweest op het sfeervolle sportpark.

Een stunt zat er echter geen moment in, al kwamen de bezoekers met het nodige fortuin op 1-0. Remco Balk - die lang te kampen had met de naweeën van een coronabesmetting - frommelde de bal na een scrimmage in het doel, al leek die het laatst geraakt te worden door SteDoCo-aanvaller Vincent Verheul.