'Naar incident': kind zit bijna twee uur vast met vinger in geldautomaat Stadskanaal

De brandweer heeft vanmiddag een kind bevrijd dat bijna twee uur met een vinger klem zat in een geldautomaat, in een bouwmarkt in Stadskanaal.

"Het was een naar incident", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen tegen RTV Noord. "We hebben de machine uit elkaar kunnen halen en zijn er uiteindelijk in geslaagd om het kind te bevrijden."

De bouwmarkt werd tijdens het incident ontruimd. Ook een traumahelikopter was ter plaatse. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht.

Waardoor het kind vast kwam te zitten, is niet duidelijk.