'Goede hoop' en voorzichtig optimisme vanuit Groningen over asielopvang Ter Apel

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. NOS op 3 zocht uit hoe dit komt:

"Fijn dat die noodopvangplekken er zijn gekomen, onder stoom en kokend water", reageert Paas vandaag op dat aantal. "En ik verwacht dat er nog wel meer gaan komen, omdat gemeenten de tijd is gegeven dat voor 1 november te regelen. Het belangrijkste is dat de druk op Ter Apel wordt verminderd."

Vrijdag deed het kabinet een dringende oproep aan de provincies, om in het weekend elk 100 slaapplekken beschikbaar te maken voor asielzoekers. Dat aantal van 1200 is niet gehaald, de provincies hebben gezamenlijk nu zo'n 600 plekken beschikbaar gesteld .

Volgens Paas sliepen er afgelopen nacht bijna honderd mensen boven de maximumcapaciteit in Ter Apel. Die ligt op 275 mensen. Eerder deze maand sliepen er nog 750 mensen in het centrum, met ongezonde en onveilige situaties tot gevolg.

De afgevaardigde van de provincie Groningen prijst het harde werk van iedereen die afgelopen weekend op zoek moest naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Maar tevreden zegt hij pas te zijn als de te volle opvang in Ter Apel echt verleden tijd is. "Het wordt elke dag beter, maar iedere nacht met te veel mensen in Ter Apel is er één te lang."

De provincie Groningen en de gemeente Westerwolde zijn voorzichtig optimistisch over het nu nog overvolle aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het overleg tussen kabinet en provincies van vanochtend heeft commissaris van de koning René Paas in Groningen "goede hoop" gegeven dat ergens de komende dagen niet meer te veel asielzoekers in de nachtopvang hoeven te verblijven.

De situatie in Ter Apel is "niet alleen voor de mensen ongewenst", vervolgt Paas, "maar ook het aantal covid-besmettingen neemt toe. We hebben nu tijd gekocht: een paar weken, misschien wel een paar maanden. Het is beschamend dat dit is gebeurd. We moeten alles op alles zetten om nu ook extra opvangcapaciteit, dus nieuwe azc's te realiseren."

En ook de huisvesting van statushouders moet veel sneller, zegt hij. "Hier in Groningen hebben we ook soms veel extra plek voor studenten nodig, waar tijdelijke huisvesting voor nodig is. Als we die tijdelijke huisvesting, noodwoningen, ook kunnen gebruiken voor andere woningzoekenden, arbeidsmigranten en statushouders, dan is dat voor gemeenten aantrekkelijk."

'Aantal wordt gehaald'

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) zei eerder deze maand vanaf 1 november 3000 nieuwe opvangplekken te verwachten. Volgens bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het aantal worden gehaald.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, zegt blij te zijn met "de verantwoordelijkheid die het ministerie en de provincies hebben gepakt". Maar burgemeester Jaap Velema kan nog niet inschatten of het nu toegezegde aantal voldoende is om het overvolle aanmeldcentrum snel te ontlasten. "We hebben vanuit het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog onvoldoende zicht op de cijfers om dit vast te kunnen stellen."