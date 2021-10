Opvallende draai van pensioenfonds ABP past in trend, maar heeft niet direct effect

ABP, het grootste pensioenfonds van Europa, is om. Vandaag keert het producenten van fossiele brandstoffen de rug toe. Maar in mei verscheen dit nog in het jaarverslag: "Als wij onze fossiele beleggingen verkopen, geven we één keer een signaal af, maar zijn we onze invloed kwijt".

Het is een opvallende draai, maar het kon niet anders, zegt bestuursvoorzitter Corien Wortmann. "Als we kijken waar we nu staan, bereiken we al in 2030 1,5 graad opwarming." Volgens haar hebben fossiele producenten wel stappen gezet, "maar het gaat niet snel genoeg".

ABP blijft inzetten op de invloed die het als grote aandeelhouder heeft. Grootverbruikers van energie, zoals de luchtvaart-, staal- en auto-industrie, kunnen in het voorjaar concrete doelstellingen verwachten. Wortmann: "We komen met criteria, een maatlat waarlangs we die bedrijven kunnen leggen. We willen concrete stappen zien."

Toen het nieuws vanmorgen naar buiten kwam, werd voor het kantoor van ABP een klein feestje gevierd. Actiegroep Fossielvrij NL en een groep mensen die bij het pensioenfonds zijn aangesloten, zetten zich al langer in voor deze beslissing en zijn er dus blij mee: