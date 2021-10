Korfballers declasseren ook Portugal op EK en zijn al zeker van halve finales

Esther Cordus voerde haar toernooitotaal op naar 10 treffers en is nu de meest trefzekere speler dit toernooi.

Jelmer Jonker - speler van landskampioen PKC - was met vijf punten de topschutter aan de kant van Nederland, dat Portugal pas bij een 9-0 voorsprong tot scoren zag komen. Mick Snel, maandag tegen Engeland topscorer aan Nederlandse kant, kreeg rust. Als invaller schoot hij nog wel twee keer raak.

De Nederlandse korfballers hebben op het EK in België ook hun tweede wedstrijd met ruime cijfers gewonnen. Portugal werd in Antwerpen met 31-6 gedeclasseerd.

Met twee overwinningen is Nederland al zeker van een plek in de halve finales. Titelhouder Nederland startte het toernooi maandag met een 29-9 zege op Engeland.

Woensdag (19.15 uur) is Hongarije de laatste tegenstander in de groepsfase. Vrijdag worden de halve finales gespeeld. De finale is op zaterdag (19.00 uur).