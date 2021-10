België scherpt regels aan: coronapas in horeca, mondkapjes keren terug

In België moet vanaf maandag in de gehele horeca een coronatoegangsbewijs getoond worden. Daarnaast moeten Belgen vanaf vrijdag weer mondkapjes dragen in publieke binnenruimten, zo kondigde premier De Croo aan in een persconferentie over de stijgende coronacijfers in het land.

De Croo sprak van "een herfstgolf" die het aanscherpen van de coronaregels, die zeker drie maanden zullen gelden, noodzakelijk maakt. De verplichting om een coronapas te tonen in de horeca gold al in Brussel. Wallonië was eerder al akkoord met de maatregel vanaf 1 november, die dus straks ook geldt in Vlaamse horeca, zo schrijft de omroep VRT. Ook in sportscholen moet de pas getoond worden.

Personeel van horeca en fitnesscentra moet daarnaast verplicht een mondkapje dragen.

'Zwaardere maatregelen niet nodig'

"Op het moment dat we weer overspoeld worden door besmettingen moeten we hogere beschermingsmuren optrekken", zei De Croo. Hij riep de Belgen ook op weer zoveel mogelijk thuis te werken. Zwaardere maatregelen zijn volgens hem niet nodig, omdat zo'n 85 procent van de Belgen volledig is gevaccineerd.

De Croo: "Vorig jaar zouden we in dezelfde situatie bepaalde zaken hebben stilgelegd. Nu houden we alles open."

Het aantal besmettingen in België nam afgelopen week met 75 procent toe, met gemiddeld zo'n 5300 nieuwe infecties per dag. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 69 procent (102 opnames per dag).