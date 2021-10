150 drugs-arrestaties bij internationaal onderzoek darknet

Bij een grote internationale politieactie zijn 150 mensen gearresteerd en is beslag gelegd op miljoenen dollars in cash en virtuele valuta. Het onderzoek richtte zich op internationale drugshandel via het darkweb, hebben het Amerikaanse ministerie van Justitie en Europol bekendgemaakt.

Volgens de Amerikaanse aanklagers zijn de arrestanten verantwoordelijk voor tientallen duizenden illegale verkopen. 65 van hen werden in de VS gearresteerd, 47 in Duitsland, 24 in het Verenigd Koninkrijk, vier in Italië, vier in Nederland, drie in Frankrijk, twee in Zwitserland en één in Bulgarije. In Australië werden geen arrestaties verricht, daar zijn door de verdachten wel drugs verkocht, volgens justitie.

Amfetamine, cocaïne, mdma

Behalve 31,6 miljoen dollar (ruim 27 miljoen euro) werden ook 45 vuurwapens geconfisqueerd. Verder vonden de onderzoekers een enorme hoeveelheid illegale drugs zoals ruim 150 kg amfetamine, ruim 20 kg cocaïne en ruim 30 kg mdma. Ook zaten er namaakmedicijnen bij.

Volgens justitie in Amerika runden sommige van de verkopers thuis laboratoria waar namaakmedicijnen werden gemaakt, die eruit zagen als officiële pijnstillers, maar waar fentanyl, methamfetamine (bekend als crystal meth) en andere drugs in zaten. Volgens een woordvoerder kopen sinds de coronapandemie meer mensen drugs via het darknet dan ervóór.

Licht op het darkweb

Het darkweb is een versleuteld deel van het internet dat alleen toegankelijk is met behulp van speciale programma's die de anonimiteit van de gebruiker garanderen. De bekendste daarvan is de Tor Browser.

Volgens een woordvoerder van de Amerikaans justitie is het onderzoek nog niet afgerond en ze waarschuwde: "Er ís geen 'dark' internet, wij zullen alles aan het licht brengen."

Trendbreuk

Het KRO-NCRV-programma Pointer ontdekte dat het grootscheepse onderzoek op het darkweb gaande was, waarop Europol dat tegenover het programma bevestigde. Volgens een cybercrime-onderzoeker aan de TU Delft, markeert dit onderzoek een trendbreuk: "Waar eerder dit soort operaties zich richtten op het oppakken van beheerders van dit soort marktplaatsen en het in beslagnemen van de infrastructuur, zien we dat politiediensten zich nu hebben gericht op het arresteren van de topverkopers."