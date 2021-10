'Jungle' van migrantenkamp Samos is verlaten, alleen katten zijn er nog

En zo ontstond de 'jungle' buiten de hekken, een dorp tegen de helling op. De omstandigheden voor de vluchtelingen en migranten waren er erbarmelijk slecht. Er waren ratten, slangen en schorpioenen. En in de winter was er de kou en bij regen liepen hutjes en tenten onder water.

Op het hoogtepunt van de overbevolking in het oude kamp leefden er eind 2019 ruim 7000 mensen. In het officiële gedeelte met wooncontainers kon al jaren niemand meer erbij. Het had een capaciteit voor bijna 700 mensen. Al stonden er tussen de containers ook tentjes.

"We gaan dit niet op de bekende Griekse manier oplossen: alles in vrachtwagens laden en op de plaatselijke vuilnisstort dumpen", zegt burgemeester Giorgios Stantzos. "Alles moet bij de bron worden gescheiden en voor recycling naar het vasteland gebracht."

"Het is bizar om te zien dat er nog zoveel troep is overgebleven", zegt Nick van der Steenhoven die lang als vrijwilliger op Samos heeft gewerkt. "Een soort achterblijfsel van het leed van duizenden mensen, die hier maanden tot jaren hebben gewoond."

Samos is het eerste Griekse eiland waar een zogeheten gesloten en gecontroleerd kamp is ingericht. Er volgen nog vier op andere Griekse eilanden (Lesbos, Chios, Kos, Leros: waar de zogenoemde 'migrantenhotspots' zijn). Bijna twee jaar geleden had de huidige centrumrechtse regering dit plan al aangekondigd.

"We staan niet onder tijdsdruk", zegt Manos Logothetis, secretaris-generaal van het ministerie voor Migratie, en afkomstig van Samos. "Als er een plan is, zorgen wij voor de financiering en de gemeente gaat het uitvoeren."

De Griekse autoriteiten noemen het een gesloten en gereguleerd kamp. Dat is om duidelijk te maken dat er nieuw beleid is, zegt Manos Logothetis, die verantwoordelijk is voor huisvesting. "Het is niet zoals vroeger dat je na aankomst kunt gaan en staan waar je wilt."

Die nieuwe regels zijn voor een aantal hulporganisaties reden om niet in het kamp te willen werken. Sommigen zijn al vertrokken. Artsen zonder Grenzen en Samos Volunteers hebben niet ver buiten het kamp nieuwe faciliteiten opgezet.

"Onze grootste zorg is het welzijn van de mensen in het kamp: het gevoel opgesloten en geïsoleerd te zijn. En meer praktisch, er is moeizame toegang tot juridische hulp of andere diensten. Dat alles zorgt voor psychologische problemen", zegt Simone Innico van Samos Volunteers.

Blije bewoners

Beneden in het stadje Vathy is het dagelijks leven veranderd. Bewoners vertellen me dat ze blij zijn dat het oude kamp is gesloten. Er waren jarenlang problemen in het kamp en in de stad, legt burgemeester Stantzos uit. "Niemand geloofde dat er iets zou veranderen. En nu is er grote opluchting."