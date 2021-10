Reggae-ster Jah Cure voorlopig vast in Nederland na steekpartij

De Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure blijft de rest van het jaar vastzitten in Nederland, na een steekpartij in Amsterdam eerder deze maand. De raadkamer heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd waardoor hij tot zeker begin januari vastzit, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

De 43-jarige zanger zou op vrijdag 1 oktober betrokken zijn geweest bij een steekpartij op De Dam in Amsterdam, twee dagen na zijn optreden in poppodium De Melkweg. In de nacht van 2 op 3 oktober werd hij opgepakt. Het slachtoffer is een 42-jarige man.

Volgens Jamaicaanse media gaat het om de concertpromotor van Jah Cure, die werkt voor een bedrijf in Landsmeer. De man is buiten levensgevaar en neemt de telefoon op, maar wil niet met de pers praten uit vrees dat het de rechtszaak zal verstoren.

Jah Cure wordt volgens het OM verdacht van poging tot moord of doodslag, en zware mishandeling of poging daartoe.

Eerder in de cel

De reggae-artiest, die in het echt Siccature Alcock heet, brak in 1997 door met de single King in this Jungle, samen met landgenoot en reggaester Sizzla. Daarna werkte hij samen met reggae- en hiphopsterren als Rick Ross, Tory Lanez, Junior Reid en Damian Marley. Zijn album The Cure werd in 2016 genomineerd voor een Grammy, voor beste reggae-album.

Hij zat in zijn thuisland al eerder in de cel: in 1999 werd hij veroordeeld tot 15 jaar cel voor verboden wapenbezit, verkrachting en diefstal. Na acht jaar in de cel kwam hij vrij, en omdat hij in de gevangenis kon blijven opnemen in een speciale studio, was zijn bekendheid alleen maar groter geworden.