Open zenuw Zuid-Afrikaans cricket ligt bloot: oud-captain weigert te knielen

Tijdens het WK cricket T20 in de Verenigde Arabische Emiraten is die zenuw helemaal open komen te liggen. De aanleiding: de weigering van oud-captain Quinton De Kock om te knielen.

Mag je sporters dwingen om openlijk steun te geven aan de antiracismebeweging? Kun je knielen verplicht stellen? In Zuid-Afrika, dat decennialang gebukt ging onder het Apartheidsbewind, kun je gerust spreken over een open zenuw.

Cricket was lange tijd een sport voor de witte bovenklasse van Zuid-Afrika, maar sinds de afschaffing van de Apartheid in 1994 en vooral de laatste jaren is daar een kentering in gekomen. Het huidige, multiraciale team heeft in Temba Bavuma voor het eerst een zwarte captain.

Afgelopen zomer heeft de Zuid-Afrikaanse bond een reeks hoorzittingen gehouden, waarbij meerdere gekleurde spelers aangaven in hun loopbaan met racisme te maken te hebben gehad.

'Quota-speler'

De Zuid-Afrikaanse cricketbond heeft diversiteit hoog in het vaandel staan en probeert dat actief te bevorderen in de nationale teams en technische staf. En dat is weer tegen het zere been van traditionele cricketvolgers.

Zo hebben verschillende gekleurde spelers geklaagd over opmerkingen dat zij alleen in aanmerking komen voor het nationale team "als quota-speler."