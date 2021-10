NAM wil af van kleine gasvelden: 'Afspraken over Groningen blijven staan'

De NAM, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, wil af van de meeste gasvelden. De 112 kleine gas- en olievelden op land en op zee zullen worden ondergebracht in vier nieuwe bv's, waar uiteindelijk een nieuwe eigenaar voor moet worden gezocht.

Het Groningenveld - waarvan de sluiting al is aangekondigd - en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk zijn geen onderdeel van de herstructurering en blijven onderdeel van van het bedrijf, dat voor 50 procent van Shell is en voor 50 procent van ExxonMobil.

"De ruimte om te investeren in kleine velden is op dit moment beperkt bij NAM. We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft", zegt NAM-directeur Johan Atema.

'Grote stap'

Dat de velden worden verkocht en behouden blijven, is volgens Atema belangrijk, onder meer vanwege de werkgelegenheid rondom de velden. Ook moet de stap de NAM "meer robuust maken" in de afwikkeling van de sluiting van het Groningenveld, aldus Atema in een schriftelijke toelichting.

"Dat de NAM nu in een klap af wil van de kleine gasvelden is een grote stap", zegt René Peters van onderzoeksinstituut TNO. "Al was de ontwikkeling wel eerder ingezet: het bedrijf stootte al langer gasvelden af. Ze waren al niet meer de grootste op de Noordzee, maar nog wel een van de vier grote spelers."

Volgens Peters is het nog de vraag of er geïnteresseerde kopers zijn voor de velden. "Heel veel velden zijn namelijk al bijna leeg. Al zijn er ook nog spelers die geld uit de laatste restjes denken te kunnen halen. Dat zijn kleinere partijen die tegen lagere kosten kunnen werken."

Aardbevingsschade

Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland zegt in een verklaring dat NAM verantwoordelijk blijft voor de insluiting van het Groningenveld. "Ik wil benadrukken dat Shell gecommitteerd blijft aan de mensen in Groningen en aan alle afspraken die met de Nederlandse overheid zijn gemaakt."

Ook NAM zegt dat het zal zich bezighouden met de sluiting van het Groningen gasveld en samen met de overheid zal werken aan de afwikkeling van de aardbevingenproblematiek in Groningen.

Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen concludeerde maandag nog dat de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen een eigen bewindspersoon nodig heeft in het nieuwe kabinet. Zo wachten duizenden mensen nog op versterking van hun huizen of een compensatieregeling.

Het Financieele Dagblad noemt de timing van NAM saillant. Vandaag werd bekend dat de NAM de facturen die het krijgt voor de bevingsschade, maar tot 60 procent betaalt. Het bedrijf zou vinden dat de rekeningen niet voldoende zijn onderbouwd.

