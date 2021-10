Feyenoord sluit af met 17 miljoen euro verlies, vooral door uitblijven transfers

De omzet van Feyenoord in het boekjaar 2020-2021 bedroeg 61,8 miljoen euro. De kosten kwamen uit op bijna 66 miljoen. "Dat betekent een operationeel verlies van 4 miljoen euro", zegt financieel directeur Pieter Smorenburg. "Daarnaast hebben we een verlies van 13 miljoen euro op transfers."

Feyenoord heeft het coronajaar afgesloten met een verlies van 17 miljoen euro. Opvallend genoeg komt dat vooral door het negatieve transferresultaat, en in mindere mate door de coronacrisis.

Net als eerdere jaren worden de cijfers bij Feyenoord sterk beïnvloed door een negatief transferresultaat. "De club realiseert zich dat met name op dit terrein de komende jaren progressie dient te worden geboekt", zo is te lezen op het clubkanaal.

Volgens Smorenburg bedroeg het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis 26 miljoen euro. Feyenoord ving daarvan 24 miljoen op door overheidssteun, kostenbesparingen en doordat supporters afzagen van restitutie voor alle gemiste thuiswedstrijden.

Streven naar zwarte cijfers

De financieel directeur verwacht aan het einde van dit seizoen weer een positieve balans, mits er geen beperkingen komen op het stadionbezoek.

"We streven naar zwarte cijfers operationeel en we streven er ook naar om ons transferresultaat te verbeteren. Met plaatsing voor de groepsfase van de Conference League en een succesvolle verkoopcampagne zijn we goed op weg."

Feyenoord verkocht afgelopen zomer Steven Berghuis, Wouter Burger en Ridgeciano Haps. Die inkomsten vallen in het huidige boekjaar.