Vrouw langer vast voor doodsteken halfzus in Den Bosch

De 21-jarige vrouw uit Den Bosch die ervan verdacht wordt haar 20-jarige halfzus doodgestoken te hebben, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald.

Het 20-jarige slachtoffer werd zaterdagavond rond 19.30 uur in een huis aan de Slagendreef neergestoken. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat de steekpartij in het huis van de halfzussen is begonnen.

Het slachtoffer vluchtte tijdens de steekpartij naar de buren. Dat is ook de plek waar ze uiteindelijk overleed aan meerdere messteken. De aanleiding van de steekpartij is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. Bij het incident werd ook een hond gestoken.

De verdachte streamde de steekpartij live op Instagram. Ze is opgenomen in een psychiatrische afdeling van de Penitentiaire Inrichting Zaanstad.

Vandaag wordt sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer.