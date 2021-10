Koeman over belaagde auto: 'Niet te veel aandacht besteden aan deze mensen'

Ronald Koeman - ANP

Ronald Koeman wil vooral niet te veel aandacht besteden aan de tientallen supporters die hem zondag na de nederlaag tegen Real Madrid belaagden. "We hebben ze hier elke dag", zegt de trainer bij de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Rayo Vallecano. "Het lijkt er nu op dat het alleen bij mij is geweest, maar je moet weten dat bij veel spelers met hun families hetzelfde is gebeurd. Het is zelfs Carles Puyol overkomen."

La salida de Koeman del estadio....



Hay que cortar esta situación de raíz. No es sostenible. pic.twitter.com/1rxDTnWhyI — Universo FCBarcelona (@UNIVERSO_1899) October 24, 2021

Desondanks vond FC Barcelona het nodig een statement naar buiten te brengen na het zien van de beelden. "De club zal maatregelen nemen, zowel qua beveiliging als disciplinair, zodat zulke ongelukkige gebeurtenissen niet opnieuw kunnen gebeuren." Koeman denkt niet dat het probleem zomaar is opgelost. "Volgens mij is het een maatschappelijk probleem. Het zijn mensen die geen goede opvoeding hebben gehad. Mensen weten niet wat normen en waarden zijn." In het stadion zag Koeman overigens het tegenovergestelde tijdens de wedstrijd tegen Real. "Zelfs toen we 0-2 achter stonden bleef het publiek ons steunen. Je moet dus niet te veel aandacht besteden aan deze mensen." In Studio Voetbal onderschreven Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay de woorden van Koeman. "Dit is stemmingmakerij, want dit is normaal in Spanje", aldus Van der Vaart.

Stemmingmakerij rond Koeman: 'Nederlandse jongens krijgen het voor de kiezen' - NOS