NCTV: honderden tieners radicaliseren door extremistische ideologie

Een paar honderd jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar vormen volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een veiligheidsdreiging uit rechts-extremistische hoek. Over deze trend, het zogenoemde accelerationisme, schrijft de NCTV in een nieuwe dreigingsanalyse.

Een aanslag in Nederland door geradicaliseerde personen met jihadistisch of rechts-extremistisch gedachtengoed is voorstelbaar, meldt de NCTV. Maar het huidige dreigingsniveau hoeft niet te worden verhoogd.

De jihadistische dreiging tegen Nederland is onveranderd en wordt nog steeds als grootste terroristische dreiging beschouwd. Daarnaast wordt er nu ook specifiek gewezen op de aantrekkingskracht van een nieuwe internationale beweging, het rechts-extremistische accelerationisme.

Tieners

"Het is vooral de geweldsverheerlijking waar we ons zorgen over maken en de jonge leeftijd van de betrokkenen. Het gaat om een paar honderd mensen", zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. "Het is geen groep, heeft geen structuur."

Sociale media spelen een grote rol, benadrukt Aalbersberg. "De radicalisering vindt plaats op slaapkamertjes, achter een gesloten deur, achter een scherm waar ze veel zitten. Zij maken deel uit van een hele grote beweging die dezelfde taal gebruikt en elkaar ook via gaming vindt, legt Aalbersberg verder uit.

Nieuwsuur sprak eerder met twee radicaal rechtse activisten en kwam erachter hoe ver zij willen gaan om hun gedachtegoed uit te dragen: