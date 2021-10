Walrus rust uit op (Walrus)onderzeeër in Den Helder

De walrus die al sinds september in Nederlandse wateren zwemt, is opnieuw gezien in Den Helder. Het dier rustte uit op een onderzeeër in de marinehaven.

De walrus lag op de onderzeeër Zr. Ms. Dolfijn. Deze onderzeeër uit 1993 behoort tot de zogenoemde Walrusklasse, een serie van vier in Nederland gebouwde onderzeeërs.

Het zeezoogdier streek vorige week maandag neer in Den Helder. Toen werd het gespot in de buurt van de aanlegplaats van de veerboot naar Texel en sindsdien wordt het regelmatig daar in de buurt gezien. Op 20 september werd de walrus voor het eerst gezien bij Schiermonnikoog. Toen bleek dat het om een vrouwtjesdier ging. Daarna werd het dier onder meer bij Harlingen gezien. De walrus was ook al gespot bij Denemarken en Duitsland.

Freya

Het dier wordt sinds 12 oktober door veel mensen Freya genoemd. Omroep Fryslân had het publiek opgeroepen om het dier een naam te geven. Volgens Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen is het makkelijker om publiek op afstand te houden als het dier een naam heeft. "In Ierland werkte dat ook, toen daar onlangs een walrus werd gezien. Toen die een naam kreeg, kwam de boodschap dat hij rust moest hebben beter aan."

Natuurbeschermers roepen op het dier met rust te laten.

Bekijk hier beelden die de marine van het dier maakte: