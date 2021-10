Nationale ombudsman start onderzoek naar seance op begraafplaats Amersfoort

De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar een 'seance' die vorige maand is gehouden op een begraafplaats in Amersfoort. De burgemeester van Amersfoort gaf toestemming voor de spirituele sessie, maar er ontstond ophef toen nabestaanden er lucht van kregen.

Een groep volwassenen kwam 's avonds bijeen op een deel van de begraafplaats waar kinderen begraven liggen. Daar deden ze zogenaamd onderzoek naar energieën van overleden mensen en riepen ze geesten op. De sessie kwam aan het licht toen een vader een camera vond bij het graf van zijn kind met daarop beelden. Hij legde vervolgens contact met burgemeester Bolsius (CDA) en de gemeenteraad van Amersfoort.

Bolsius stuurde vervolgens alle nabestaanden van mensen die op de begraafplaats liggen een brief. Volgens de burgemeester had hij achteraf gezien geen toestemming moeten geven. De sessie zou wel zijn begeleid door een medewerker van de begraafplaats, schrijft RTV Utrecht.

Nabestaanden reageerden geschokt op de zaak. "De seance is voor ons een heel heftige gebeurtenis. Ik wil geen voodoo-figuren bij het graf van mijn kinderen", zei een van hen eerder.

Onderzoek

De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen op verzoek van de gemeente Amersfoort. Dat volgde op een gesprek met zeventig ouders van wie overleden kinderen op de begraafplaats liggen.

De ombudsman gaat bekijken wat de precieze gebeurtenissen op 11 september waren en een reconstructie maken van de toestemmingsprocedure. Ook wordt er een oordeel geveld over het handelen van de gemeente na de vondst van de camerabeelden.

De gemeente Amersfoort zegt ook contact te hebben met het Openbaar Ministerie over de vraag of er sprake is van grafschennis. Daar moet deze week nog uitsluitsel over komen.

Daarnaast wordt er gesproken over een bijeenkomst waarbij nabestaanden in gesprek kunnen gaan met de mensen die de seance hielden.