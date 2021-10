Man met hakmes bedreigt conductrice in de trein

De politie heeft vannacht bij station Heemstede-Aerdenhout een 31-jarige man uit Assen aangehouden die een hakmes bij zich droeg. Volgens de politie vertoonde hij agressief gedrag en heeft hij een conductrice bedreigd.

Reizigers meldden rond middernacht aan de NS dat er een man met een mes in de trein van Vlissingen naar Amsterdam zat. Na de melding trof de conductrice de verdachte aan in het tussenstuk van de trein, waar hij zijn mes aan het poetsen was. Ze stuurde vervolgens de aanwezige reizigers naar het voorste deel van de trein.

De verdachte sloeg ondertussen met zijn wapen op banken en bedreigde de conductrice.

Vluchtpoging

De trein werd stopgezet bij station Heemstede-Aerdenhout, waarna de man probeerde te vluchten. Na een korte achtervolging werd de man in de omgeving van het station aangehouden.

Reizigers die aanwezig waren bij het voorval hebben aangifte gedaan van bedreiging, ook hebben ze slachtofferhulp aangeboden gekregen.