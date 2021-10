Ophokplicht pluimvee in hele land na vogelgriepgeval Zeewolde

Sinds 12.00 uur geldt voor het hele land een ophokplicht voor pluimvee, nadat op een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde vogelgriep was aangetroffen. Het gaat volgens het ministerie van Landbouw om hoogpathogene vogelgriep (H5). Om verdere besmetting te voorkomen wordt het bedrijf met circa 36.000 dieren geruimd.

De ophokplicht geldt voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Demissionair minister Schouten besloot tot de maatregel vanwege het risico op een grotere uitbraak in Zeewolde, maar ook omdat er steeds meer dode wilde vogels in het noorden van Nederland worden gevonden. Ook in Duitsland wordt melding gemaakt van besmette wilde vogels.

Door pluimvee binnen te houden, wordt het risico beperkt dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee van bedrijven. Dierentuinen, kinderboerderijen en houders van hobbyvogels en -kippen moeten hun dieren zo goed mogelijk afschermen van wilde vogels en hun vogelpoep.

Vervoersverbod

In het gebied van 3 kilometer rond de boerderij in Zeewolde waar vogelgriep is vastgesteld, liggen nog zes pluimveebedrijven. Die worden eveneens onderzocht. Voor een gebied van 10 kilometer rond het biologische bedrijf heeft de minister een vervoersverbod ingesteld. Dat betekent dat er geen pluimvee mag worden vervoerd, maar ook onder meer eieren, mest en gebruikt strooisel mogen niet worden verplaatst.

Ruim een jaar geleden, op 22 oktober 2020, kondigde het ministerie van Landbouw de voorlaatste landelijke ophokplicht vanwege vogelgriep af. Pas na acht maanden mochten de kippen in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant weer naar buiten. Begin juli volgden de overige regio's. Toen al sloten deskundigen niet uit dat het virus nog rondging onder wilde vogels.