Gesteund door heel Amerika gaat Albies met Atlanta Braves voor honkbaltitel

Als een echte filmster loopt honkballer Ozzie Abies over de speciaal uitgelegde rode loper in Atlanta. Tussen het gejuich van uitzinnige fans door wandelt de geboren Curaçaoënaar, netjes gekleed, van het stadion naar de bus, om de reis te maken naar Houston.

Al jaren is hij een vaste waarde in de ploeg van de Braves. De fans staan inmiddels voor hem op de banken als een van de gezichten van de club. Niet alleen leverden zijn prestaties hem een meerjarig miljoenencontract op, ook werd hij dit jaar voor de tweede keer gekozen in het All Star-team, een competitie waar jaarlijks de beste spelers samenkomen.

Met Albies is Nederland voor de vierde keer in vijf jaar vertegenwoordigd in de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. De afgelopen jaren maakten Boston Red Sox-speler Xander Bogaerts en Los Angeles Dodgers-werper Kenley Jansen hun opwachting in de World Series. Beiden wisten de finale ook een keer te winnen.

De Braves bereikten de World Series door af te rekenen met Jansens Dodgers. Ondanks de teleurstelling was Jansen een van de eersten om de felicitaties over te brengen aan zijn eilandgenoot. Trots op het feit dat Curaçao opnieuw vertegenwoordigd is op het hoogste honkbalpodium.