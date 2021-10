Krim-goud uit Allard Pierson ook in hoger beroep toegewezen aan Oekraïne

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de kunstschatten uit de Krim, die in 2014 waren tentoongesteld in het Allard Pierson Museum in de hoofdstad, in een hoger beroep wederom toegewezen aan Oekraïne.

Het museum had de voorwerpen in 2014 in bruikleen van vier musea op de Krim toen Rusland het schiereiland annexeerde. Hierdoor verloor Oekraïne het gezag over het schiereiland. Het was daarom voor het museum onduidelijk aan wie die kunstschatten moesten worden teruggegeven: aan de musea op de Krim of aan Oekraïne. Het Nederlandse museum besloot de stukken te houden tot daar duidelijkheid over zou komen.

Geen werken meer uitlenen

Bij een eerdere rechtszaak in 2016 oordeelde de rechtbank dat de collectie moest worden teruggegeven aan Oekraïne, maar daartegen gingen de musea op de Krim in beroep.

De Russische regering waarschuwde na de verloren rechtszaak dat het geen museumstukken aan Nederlandse musea meer zou uitlenen als de Krim-musea de zaak in hoger beroep opnieuw zouden verliezen. De Russische minister van Cultuur Medinski zei toen niet in te zien hoe er samen met Nederland nog tentoonstellingen konden worden georganiseerd. "Als je daar een collectie van de Hermitage of van de Tretjakovgalerij naartoe brengt, moet je je afvragen of een of andere rechter deze kostbaarheden in beslag neemt."

Mocht Rusland inderdaad geen museumstukken meer willen uitlenen aan Nederland, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de Hermitage Amsterdam. Dit museum stelt stukken tentoon die uit de collectie komen van de Hermitage in Sint-Petersburg.