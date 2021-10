Nieuwe studie: levensverwachting met diabetes type 1 dertien jaar lager

Verder blijkt dat mensen die tussen de 40 en 75 jaar zijn en lijden aan diabetes type 1 vijf keer meer kans hebben om te overlijden dan mensen zonder de ziekte. Bij type 2 is die kans twee keer zo groot. Schokkende cijfers, zegt Rens Vandeberg, manager Kennis en innovatie van het Diabetes Fonds, in het NOS Radio 1 Journaal.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat elk jaar zo'n 39.000 45-plussers met diabetes overlijden. Dat is een kwart van het totaal aantal sterfgevallen in de leeftijdscategorie.

Nederlanders van 45 met diabetes type 1 leven gemiddeld dertien jaar korter dan mensen zonder de ziekte. Voor mensen met type 2 is dat gemiddeld vier jaar korter, blijkt uit onderzoek van het RIVM en het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds. Het is voor het eerst dat er in Nederland zo'n specifiek onderzoek is gedaan.

Een kwart van het totale aantal overleden mensen in Nederland, stierf met diabetes. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. In het #r1jn een gesprek met @RensVandeberg van het @DiabetesFonds : "Diabetes type 2 is een gezondheidsgraadmeter en we staan er dus niet goed voor." pic.twitter.com/XzL1XkCdTR

Mensen met diabetes hebben moeite hun bloedsuiker onder controle te houden, legt hij uit. "Bloedglucose hoopt zich op in het lichaam en dat beschadigt aders en zenuwen. Daardoor ontstaan er hart- en vaatziekten. Met name die ziektes hebben een enorme impact op de levensverwachting en dat zien we ook in de cijfers terug."

Door een eerdere studie werd al duidelijk dat er bijna 1,2 miljoen Nederlanders aan diabetes type 2 lijden. De verwachting is dat het aantal in 2040 oploopt naar 1,4 miljoen. Ook zouden de kosten voor de behandeling van deze mensen stijgen van 6 miljard euro in 2020 naar 8 miljard euro in 2040.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte en komt relatief minder vaak voor dan type 2, dat vaak het gevolg is van een ongezonde levensstijl en overgewicht. Het Diabetes Fonds roept de voedselindustrie en politiek dan ook op mee te helpen om die aan te pakken. Een suikertaks valt daarbij niet uit te sluiten, zegt Vandeberg. Ook kunnen mensen zelf bijdragen aan een gezonder leven, benadrukt hij.

Kunstalvleesklier wordt volop getest

Het goede nieuws is volgens hem dat er steeds meer hoopvolle onderzoeken naar behandelingen van diabetes komen. Zo is er onlangs een groot onderzoek aangekondigd met een kunstalvleesklier die is bedacht door een diabetespatiënt.

De kunstalvleesklier bestaat uit een glucosemeter en een pompje. De meter monitort de suikerwaarde. Als die te hoog is, dient het pompje insuline toe. Is de suikerwaarde juist te laag, dan geeft het pompje glucagon af. Die beide hormonen reguleren de bloedsuikerwaarde.

Robin Koops ontwierp de kunstmatige alvleesklier in zijn schuur. Het apparaat kreeg vorig jaar een Europees keurmerk: