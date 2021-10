Japanse prinses trouwt ondanks felle kritiek met 'gewone' burger

Uit conservatieve hoek is er veel kritiek op het huwelijk omdat dat niet zou voldoen aan de Japanse waarden en standaarden. De conservatieven willen dat het keizerlijk huis blijft zoals het altijd is geweest. De keizer wordt gezien als een soort vader van het volk en de familieleden zijn rolmodellen voor alle Japanners.

Er zijn in het verleden vaker leden van het keizerlijk huis met burgers getrouwd en die huwelijken hebben vaker tot gedoe onder de bevolking geleid. In dit geval kwam het tot protesten, onder meer voor het paleis en voor de universiteit waar de prinses en haar man elkaar voor het eerst ontmoetten. De protesten en de ophef op sociale media worden deels aangezwengeld door de roddelpers."

"Dit had een dag van blijdschap moeten zijn, maar het heeft totaal anders uitgepakt. Komuro heeft een stortvloed aan laster over zich heen gekregen, met name op sociale media. Zijn moeder zou schulden hebben en mogelijk fraude hebben gepleegd. Hem wordt nu verweten een golddigger te zijn. Hij kon niets meer goed doen, zelfs zijn uiterlijk werd bekritiseerd. De roddelbladen besteedden volop aandacht aan een staartje dat hij eerder droeg en zijn onverzorgde uiterlijk.

Overigens had de keizer wel toestemming gegeven voor het huwelijk. Zijn broer, de kroonprins en vader van Mako, zei eerder dat het huwelijk kon doorgaan als het Japanse volk erachter zou staan. Uit verschillende enquêtes die door zowel linkse als rechtse media werden gehouden, bleek dat een deel van het volk er niet achter stond.

Uiteindelijk keurde hij het toch goed, maar omdat Komuro een burger is, moest Mako haar keizerlijke status opgeven. Ze kon sowieso al geen aanspraak maken op de troon omdat ze een vrouw is. Na de kroonprins is de zoon van de keizer de volgende in lijn voor opvolging.

Sober huwelijk

Het echtpaar verhuist naar New York. Nu Mako geen prinses meer is, krijgt ze de achternaam van haar man. Het is haar eerste achternaam omdat vrouwelijke leden van de Japanse keizerlijke familie alleen een titel en een voornaam hebben.

Vanwege alle commotie werd de bruiloft sober gehouden. Er waren geen ceremonies en er waren ook geen buitenlandse royals aanwezig. Het huwelijk werd achter gesloten deuren in het stadhuis voltrokken, zonder feestelijkheden.