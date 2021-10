Grootste pensioenfonds ABP stopt met beleggen in olie- en gasbedrijven

Pensioenfonds ABP gaat stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren zegt dat onder meer het recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC de aanleiding vormt voor dit besluit. ABP is met 3 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds van Nederland.

Eind vorig jaar had ABP ruim 15 miljard euro belegd in producenten van fossiele brandstoffen. Dat is 3 procent van het totale belegd vermogen. Het gaat om kolenbedrijven en om olie- en gasgiganten als Shell, BP, ExxonMobil en Gazprom. De waarde van het aandelenbelang in Shell was eind 2020 431 miljoen euro.

ABP verkoopt de beleggingen in stappen, zodat het fonds er zoveel mogelijk aan kan verdienen. In april van 2023 zal het merendeel van deze beleggingen zijn verkocht, verwacht het pensioenfonds.

Kritiek

De 'fossiele' beleggingen van pensioenfondsen, waaronder ABP, liggen al langer onder een vergrootglas. Een groeiend aantal ABP-pensioendeelnemers laat zich er kritisch over uit, al is het op een totaal van drie miljoen deelnemers nog een kleine groep.

Zo werd er in april dit jaar een petitie overhandigd door de 21 waterschappen voor een klimaatneutraal pensioen. Een groep ambtenaren deed dat vorig jaar november ook.

Eerder zei het pensioenfonds nog dat het zou blijven beleggen in olie- en gasbedrijven, omdat hernieuwbare energie nog niet aan de vraag zou voldoen en omdat fossiele brandstoffen nodig zouden zijn in de energietransitie.