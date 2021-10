Rico's droom: na Frazier, Tyson en Rijker wil ook Verhoeven Hollywood veroveren

Zelfs Mike Tyson zong luidkeels met een lied van Phil Collins in de komedie The Hangover, al verklaarde Iron Mike achteraf dat hij door overmatig gebruik van alcohol en verdovende middelen eigenlijk niets had meegekregen van zijn filmloopbaan.

Tussen de Thrilla in Manilla tegen Muhammad Ali en een titelgevecht met George Foreman speelde Joe Frazier zichzelf in de eerste Rocky-film. Chuck Norris en Jean-Claude Van Damme waren zeer succesvol in karate en kickboksen, maar werden wereldberoemd via het witte doek.

Acteur worden in Hollywood is nog altijd de grote droom van kickbokser Rico Verhoeven, die zaterdag met succes zijn Glory-titel in het zwaargewicht verdedigde met een overwinning op Jamal Ben Saddik. Nu mag Verhoeven nog even genieten van zijn zege, maar volgende week gaat hij naar de VS "om stappen te maken" in zijn acteercarrière.

In 2018 kondigde hij al aan dat hij de hoofdrol zou spelen in een grote actiefilm (The Black Lotus), mede door hemzelf geproduceerd. In de tussentijd sprak hij de stem van stier Ferdinand in de gelijknamige animatiefilm, was hij te zien in de tienerfilm Misfit 3 en speelde hij de bodyguard van crimineel Ferry (Frank Lammers) in de serie Undercover.